美加徵鋼鋁稅 陸商務部：典型的保護主義行為

美國總統川普10日簽署行政命令及正式文告，對輸美鋼鐵和鋁徵收25％關稅，大陸商務部發言人13日在例行記者會上回應，美方做法是典型的單邊主義、保護主義行為，嚴重損害各國權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制。

大陸商務部新聞發言人表示，中方注意到美東時間2月10號晚，美國政府宣布調整針對鋼鐵和鋁的進口關稅，恢復對全球貿易夥伴徵收232鋼鋁關稅，並進一步提高鋁產品的進口關稅。美方做法是典型的單邊主義、保護主義行為。

該發言人續指，很多國家已經明確表達反對意見，美國內也有很大反對聲音。事實上，世貿組織專家組早在2022年起就裁定美232關稅措施違反世貿規則，但美方不僅保留原有的232鋼鋁關稅，還進一步提高鋁產品關稅，嚴重損害各國權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，對全球供應鏈造成衝擊。

大陸商務部新聞發言人最後呼籲，中方敦促美方摒棄零和思維，糾正錯誤做法，回到多邊貿易體制正確軌道上來，與各國一道通過平等磋商解決各自關切。

川普以美國《貿易擴張法》232條授權開徵新關稅，該法賦予總統以國安理由擁有廣泛權力，可實施貿易限制。新關稅將普遍適用所有進口至美國的鋼鐵和鋁，也涵蓋金屬加工後的成品，美國官員指這項措施的目的是要打擊俄羅斯和大陸等國規避現有關稅的行為。