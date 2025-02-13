蔡崇信證實阿里巴巴將合作蘋果 專家分析揭核心原因

外媒《The Information》日前報導，蘋果正在與大陸科技巨頭阿里巴巴合作，為其在大陸的iPhone用戶開發新的AI功能。阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信13日證實這項傳聞，並稱非常榮幸能夠與蘋果做生意。

第一財經報導，阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信13日參加在阿拉伯聯合大公國舉辦的World Governments Summit 2025峰會，回應阿里巴巴與蘋果合作傳聞。他表示，蘋果在大陸需要本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。

蔡崇信並稱，蘋果一直非常挑剔，他們與中國的多家公司進行了交談。「最終，他們選擇與我們做生意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。」

據《The Information》此前報導，這一合作的目的是要增強iPhone在大陸市場的競爭力，並進一步融入本地生態系統。蘋果計劃利用阿里巴巴在AI和大數據領域的技術優勢，提供個性化、本地化的服務。雙方合作意向達成後，迅速展開聯合開發工作，並已將相關AI功能提交大陸監管部門審批。

陸媒報導，受到這項消息提振，阿里巴巴股價一度大漲超9%，創下自2022年以來的最大單日漲幅。這波行情該股漲幅已經超過50%。專家認為蘋果最終選擇阿里巴巴，核心原因是看中其模型和應用部署能力，通過這次合作，阿里巴巴也將在智慧型手機市場佔據一定地位。