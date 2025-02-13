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蘋果將合作阿里巴巴 蔡崇信證實：他們非常精挑細選
阿里巴巴董事會主席蔡崇信表示，蘋果公司的iPhone手機在中國大陸將使用阿里巴巴的人工智慧（AI）技術。
彭博資訊報導，蔡崇信在杜拜舉行的世界政府峰會（World Government Summit）上接受前迪士尼主管卡森柏格（Jeffrey Katzenberg）訪問時表示：「蘋果公司非常精挑細選，它們和許多大陸公司談過，最後選擇了和我們做生意，它們希望使用我們的AI，來運作它們的手機。」
蔡崇信的談話證實了早先有關這兩家公司合作的報導，這項傳聞已帶動阿里巴巴在港股的股價一度大漲9.2%。對阿里巴巴而言，爭取到蘋果的AI生意，將是在高度競爭的國內市場求取領先的一場大勝利。
蔡崇信並補充解釋，蘋果至今尚未在大陸提供完整AI功能，是因為監管機構要求蘋果必須要和當地鑑定合格的廠商合作。
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