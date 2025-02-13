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傳阿里巴巴將與蘋果合作 蔡崇信證實了
陸媒報導，中國大型電商阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信確認了公司與美國手機商蘋果公司合作的消息。
陸媒第一財經網今天在報導中指出，在阿拉伯聯合大公國杜拜舉辦的「World Governments Summit2025」，蔡崇信回應阿里與蘋果合作的消息時說，蘋果在中國需要一個當地語系化的合作夥伴，為他們的手機服務。
他表示，蘋果一直非常挑剔，他們與中國的多家公司進行了交談，「最終他們選擇與我們做生意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意」。
外電昨天報導，蘋果可能與阿里合作，為中國的iPhone用戶開發人工智慧功能。
截至下午3時，阿里在港股價上漲5.44%，暫報港幣120元。
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