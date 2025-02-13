環旭去年獲利年減15% 估今年首季營收年減不到5%
日月光投控旗下環旭電子預估，第1季單季營收較去年同期減少5%以內，營業利益率年減0.5至0.7個百分點。日月光投控今天下午將舉行線上法人說明會，市場關注美中關稅戰下，投控在全球半導體封測供應鏈的重組布局。
環旭公告2024年營收人民幣606.9億元，微幅年減0.17%，全年獲利人民幣16.52億元，年減15.16%，去年每股基本純益人民幣0.76元，低於去年同期EPS 0.89元
環旭說明，去年雲端及儲存類產品營收年成長13.35%，受惠產業需求恢復及新技術應用發展；去年汽車電子類產品營收成長16.24%，受惠合併泰科電子汽車無線業務（之後名稱為赫思曼汽車通訊）報表；工業類產品受下游需求影響年減12.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言