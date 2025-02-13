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環旭去年獲利年減15% 估今年首季營收年減不到5%

中央社／ 台北13日電

日月光投控旗下環旭電子預估，第1季單季營收較去年同期減少5%以內，營業利益率年減0.5至0.7個百分點。日月光投控今天下午將舉行線上法人說明會，市場關注美中關稅戰下，投控在全球半導體封測供應鏈的重組布局。

環旭公告2024年營收人民幣606.9億元，微幅年減0.17%，全年獲利人民幣16.52億元，年減15.16%，去年每股基本純益人民幣0.76元，低於去年同期EPS 0.89元

環旭說明，去年雲端及儲存類產品營收年成長13.35%，受惠產業需求恢復及新技術應用發展；去年汽車電子類產品營收成長16.24%，受惠合併泰科電子汽車無線業務（之後名稱為赫思曼汽車通訊）報表；工業類產品受下游需求影響年減12.8%。

人民幣 營收

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