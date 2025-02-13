川普交易迄今最大贏家…結果竟是遠在天邊

美國總統川普上任第25天，「川普交易」開始降溫。加密幣下跌，美元走弱，美股標普500指數則變化不大。意外的是，投資香港上市的大陸股票，卻意外成了表現亮眼的交易。

自1月17日收盤以來，恒生國企指數已大漲13%，是彭博追蹤全球92個基準指數表現最佳表現者，其次是恒生指數，漲幅12%。

陸股表現搶眼的原因顯然不只一個。一方面，川普原先揚言對中國大陸採取強硬態度，但他目前相對節制。他對大陸產品加徵10%關稅，遠低於他競選期間威脅的60%以上。

更可能的原因是，DeepSeek橫空出世，讓中國大陸在科技競爭力上迅速竄升。該公司上月推出一款可以低成本和美國同業競爭的AI模型，震撼了全球科技業。這一進展也促使很多人重新檢視AI的應用方式，也讓基金經理人重新考慮曾被認為「不可投資」的大陸市場。

在港股這波漲勢中，電子商務、科技和電動車（EV）製造商遙遙領先，阿里巴巴、聯想和比亞迪漲幅均在33%以上。香港一直是中國科技股上市的重心，也因此恒生國企指數表現優於大陸內地股市。單單在周三，阿里巴巴因媒體報導正和蘋果合作在大陸推出AI功能，股價應聲大漲逾8%。

不過，這波漲勢也可能像以往的陸股行情一樣，只是曇花一現。恒生國企指數長期表現紀錄不佳，儘管最近上漲，但過去五年仍下跌27%，在全球表現敬陪末座。

話說回來，這也表示從價位來看，大陸科技股在當前全球AI熱潮中仍算便宜。此外買氣強勁。根據高盛交易員的報告，上周避險基金淨買入大陸股票創下四個多月以來最高。恒生國企指數周三也收在去年10月來最高水準。

資金也吸引資金。本周二，電池供應商寧德時代提交申請，計劃在香港上市，可能籌資50億美元，這將有助於推動香港經歷低迷後的首次公開發行股票（IPO）市場復甦。

彭博指出，川普積極推動一個由美國主導的單極世界秩序之際，陸股挑戰了這種單極化的格局，成為美國市場的替代選擇，這無疑是一大諷刺。畢竟，美國市場長期以來一直是全球首選。