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推動第一季度經濟良好開局 上海公布8方面政策

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海市發改委13日公布8方面政策，包括用好財政金融政策、激發消費潛能和擴大有效益的投資等。（圖／取自上海市政府官網）
上海市發改委13日公布8方面政策，包括用好財政金融政策、激發消費潛能和擴大有效益的投資等。（圖／取自上海市政府官網）

上海為推動今年第一季度經濟良好開局，上海市發改委13日發布消息，為全力鞏固經濟持續回升向好勢頭，在延續存量政策基礎上，制定一批增量政策，以政策措施有效性應對外部環境變化不確定性。

在政策方面，要求用好用足財政政策和金融政策，包括推動地方政府專項債券擴圍增量，切實減輕企業負擔，加強中小微企業融資服務，支持企業併購重組，增強金融服務實體經濟能力。

在「兩新」和「兩重」方面，要加力實施消費品以舊換新，促進服務消費提質擴容，文旅商體展聯動吸引外來消費；加快推進「兩重」項目建設，加大設備更新和技術改造投資力度，激發民間投資，加強投資項目要素保障。

在產業扶持方面，要做大服務業總量規模，促進生產性服務業提升能級，加快培育高品質生活性服務業；並促進重點行業創新升級，加強產業創新和科技創新深度融合，實施「上海製造」品牌崛起計劃，支持汽車、電子、高端裝備等傳統產業轉型升級，提升時尚消費品競爭力。

公告中也提及大陸多個地方政府在今年強調要實施的支持經營主體健康發展，包括保障企業用地需求、更有吸引力的人才政策，並加強招商引資和企業服務一體化。同時要進行清欠企業帳款專項行動，加大企業引進人才支持力度。

最後則是面向一般市民群眾，要扎實保障和改善民生。包括實施就業優先政策，優化完善房地產政策，全面提速「兩舊一村」改造和城市更新。

上海 實體經濟

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