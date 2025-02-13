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陸大模型市場競爭激烈 百度「文心一言」宣布全面免費

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸網路公司百度13日宣布，旗下大型語言模型「文心一言」將於4月1日起全面免費。（路透）
大陸網路公司百度13日宣布，旗下大型語言模型「文心一言」將於4月1日起全面免費。（路透）

大陸網路公司百度13日宣布，旗下大型語言模型「文心一言」將於4月1日起全面免費，所有PC端和APP端使用者都可以體驗到文心系列最新模型。被外界視為百度在DeepSeek追趕下為挽回使用者所做出的決定。

百度公告表示，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一言將於4月1日0時起，全面免費；此外，文心一言13日上線深度搜索功能，該功能也將於4月1日起免費開放使用。

公告指出，深度搜索功能，具備更強大的思考規劃和使用外部工具能力，可為用戶提供專家級內容回復，並處理多場景任務，實現多模態輸入與輸出。

文心一言在2023年3月上線，能夠與人互動、回答問題及協作創作，並在2023年8月開放給全球使用者使用。百度當年聲稱，其最新版本的文心一言模型「文心一言3.5」，在綜合能力得分上超過了ChatGPT，並在多個中文功能方面表現優於GPT-4。更有陸媒稱，文心一言是大陸版的ChatGPT。

文心一言目前有分為免費的基礎版和收費的專業版，專業版的定價為每個月‌人民幣59.9元‌（合約新台幣270元），如果選擇連續包月，則優惠價為每個月人民幣‌49.9元（合約新台幣225元）。百度首席技術官（CTO）王海峰去年底表示，文心一言的使用者已達4.3億，相比之下，今年爆紅的DeepSeek，其每日的活躍用戶量為3,000萬。

作為最早一批發布的大陸大型語言模型，文心一言公布全面免費一事並未引起大陸網友的正面回應，大部分的人認為文心一言並不好用，，即使全面免費也不會選擇再次使用，加上目前相關服務競爭激烈，認為有其他更好的選擇。

DeepSeek 使用者 文心一言 百度

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