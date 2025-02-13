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中國整併農村銀行防風險 難解不良債權反令問題擴大

中央社／ 台北13日電

中國去年推動了近年最大規模的農村銀行、合作社整併，至少有290家銀行併入規模更大的區域金融機構，目的是為解決這些銀行面臨的金融風險。分析認為這類策略難解決不良債權等問題，反而創造「更大的問題銀行」。

據路透社，中國約有4000家小型銀行，其中多數由負債累累的省級政府支持，主要資金來源是短期貨幣市場和銀行間借貸，一旦其中幾家銀行倒閉，就可能危及金融穩定。

由於中國近年爆發房地產危機，加上經濟長期低迷，許多小型銀行因貸款成長速度放緩和不良貸款激增而受到重創。

在這樣的情形之下，中國在去年推動了近年規模最大的農村銀行、合作社整併。據統計，至少有290家銀行被併入規模更大的區域金融機構。此舉是為了化解這些銀行面臨的風險，避免衝擊金融體制與經濟情勢。

據公開資訊，農村銀行、合作社是中國用於服務在地農民並支持農村經濟發展的地方型金融機構。

報導提到，在過去的10年間，許多這類的小型銀行積極向房地產開發商和地方政府融資平台提供貸款，但這種行為讓這樣的金融機構更容易受到經濟衰退和市場動盪的影響。官方資料顯示，去年第3季，中國的農村銀行呆帳比達3.04%，大幅高於整個中國銀行業的1.56%。

前避險基金橋水（Bridgewater）和瑞銀（UBS）分析師貝德福德（Jason Bedford）在報導中稱，儘管經濟疲軟，但經過多年清理，中國的銀行體系整體健康狀況相對良好，然而「這些小型銀行的合併往往只是藉由整合破產機構，創建出更大的問題銀行」。

報導引述研究中國經濟的龍洲經訊（GavekalDragonomics）顧問公司中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）分析，主要的問題在於「太多區域性的小型銀行，使得監管部門無法有效監管」，這類合併措施將減少銀行數量，使監管機構能夠更有效地監督，但「這個策略無法解決不良資產等問題，許多問題仍將存在」。

另據第一財經、經濟參考報等中國財經媒體，這波合併浪潮今年仍將繼續。業內人士稱，目前不少中小銀行出現經營壓力和區域風險特徵，「防範化解中小金融機構風險進入關鍵階段」。今年至少已有江蘇、江西、河南、貴州、新疆和內蒙等地陸續完成省級農商銀行或農商聯合銀行的籌建工作。

房地產 經濟發展 金融風險

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