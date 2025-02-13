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彭博：英國財政部私下與香港會談探討改善彼此經貿關係

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
英國財政部私下與香港會談探討改善彼此經貿關係。（中通社）
英國財政部私下與香港會談探討改善彼此經貿關係。（中通社）

據彭博社，知情人士稱，儘管因民主問題心存疑慮，英國仍加緊私下諮詢以深化與香港的金融服務合作。

彭博社周三報導，知情人士透露，英國財政大臣蕾切爾．里夫斯（Rachel Reeves）去年第四季派遣英國財政部官員與香港對口部門官員舉行會談，探討改善經濟關係

因涉及秘密磋商，該知情人士要求匿名。但英國開展與香港的金融合作，卻凸顯出里夫斯和首相施凱爾面臨的棘手任務。亦即在尋求與中國建立更緊密關係的同時，他們需要在英國的經濟利益與民主原則之間進行權衡。

施凱爾領導的工黨政府對香港態度顯然有別於保守黨執政時期，早已有跡可循。去年11月香港民主派初選47人案宣判，但在巴西里約熱內盧出席G20峰會的施凱爾回應此事時並沒有用上譴責字眼，反而聚焦英國需要跟中國有經貿關係。

經貿 英國 關係 香港

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