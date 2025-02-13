大陸農村銀行合併恐爆雷

大陸去年經歷史上最大的農村銀行合併潮，但分析人士指出，大陸官方為應對小型銀行業風險所做的努力，最終可能會引發更多問題。

路透根據過去12個月大陸監管單位文件推算，2024年大陸至少有290家農村銀行和農村合作社被合併為更大的區域性銀行。然而，因對中國銀行業的深入研究而聞名的橋水和瑞銀前亞洲分析師貝德福德（Jason Bedford）指出，這些合併通常只是透過併入無力償債的機構，而創造出「更大的問題銀行」。

大陸官方數據顯示，截至去年6月底，大陸農村或小型銀行約有3,700家，總資產達人民幣57兆元（約新台幣256兆元），許多都獲得負債累累的省級政府的支持，且資金主要來自短期貨幣市場和銀行間借款，如果其中一些銀行倒閉，可能會危及金融穩定。

最新官方數據顯示，去年第3季農村商業銀行不良貸款率達到3.04%，幾乎是銀行業整體不良貸款率1.56%的一倍。

分析師說，許多小貸機構的財務健康狀況還要糟糕得多。

《新京報》引述招聯首席研究員董希淼分析，農村中小銀行合併有助於區域資源整合，推動區域中小銀行加快完善內部治理，提升經營和風控能力，化解歷史遺留問題和潛在風險。

光大銀行宏觀研究員周茂華指出，中小銀行兼併重組有助於讓個別經營不善、風險較大的小型銀行穩步「退出」市場，降低系統風險。