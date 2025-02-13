大陸民眾瘋搶 金條賣到斷貨

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

國際黃金價格繼續創下新高，帶動大陸民眾「搶金」熱情。第一財經指，近日多家銀行及銀樓金條出現「賣斷貨」情形，還有銀行金飾產品處於「預售」狀態。

黃金價格屢創新高，現貨黃金價格11日達到每盎司2,942.71美元，COMEX黃金期貨也觸及歷史最高點，每盎司2,968.5美元。而A股市場上黃金、珠寶概念股隨之上漲，中國黃金、老鳳祥等近來集體上漲，多檔黃金ETF也走強。

這波金價走升也推動大陸黃金飾品價格攀升，其中，周生生足金飾品每克價格漲至人民幣890元。

金價走升也使「搶金」熱情持續上推，大陸一些銀行與銀樓金條商品出現「賣斷貨」情形。其中，工商銀行、農業銀行等的金條產品均出現缺貨或「庫存緊張」的情形。另外，有部分銀行如中國郵儲、中國銀行等的金條產品則直接顯示為需要「預訂」。

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