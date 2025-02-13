大陸保險資金買黃金 十家先行

價格強勢上漲吸引市場高度關注，近日大陸正式開放保險資金投資黃金業務。大陸國家金融監督管理總局近日印發「開展保險資金投資黃金業務試點的通知」，決定進行保險資金投資黃金業務試點，共十家保險公司先行，按最新總資產數據計算，預計最多將為黃金業務市場帶來約人民幣2,000億元（台幣9,000億元）的資金流入。

大陸《國際金融報》指，上述通知要求相關試辦保險公司投資黃金帳面餘額合計不超過上季末總資產的1%。據悉，試辦公司共計十家，分別為人保財險、中國人壽、太平人壽、中國信保、平安產險、平安人壽、太保產險、太保壽險、泰康人壽、新華人壽。

除中國信保未公告相關數據，截至2024年第3季末，其餘九家試辦保險公司當期合計總資產為人民幣19.7兆元。依大陸監管要求，最多能向黃金市場投入人民幣1,970億元。若加上中國信保（其2023年底總資產為人民幣1,976億元），這十家試點公司最多將為黃金業務市場帶來約2,000億元的投資資金。

華泰證券研究員李健指，目前大陸保險公司投資結構以債券為主，在利率下行環境下，投資收益面臨較大壓力。

對險資來說，拓寬投資範圍至黃金有助提供新的高收益投資機會，並緩解利率下行帶來的投資壓力。

李健說，自2023年來大陸利率快速下行，10年期公債殖利率目前已降至1.6%左右，上市保險公司投資面臨「資產荒」問題。而黃金在2022年至2024年取得較高收益率，將其納入險資的投資範圍，或有助增厚保險公司的投資收益。

北京排排網保險代理公司總經理楊帆認為，黃金具有保值增值和流動性強的特點，黃金投資為險資提供風險分散以及多元化配置的機會，緩解因利率下行和市場不確定性導致的「資產荒」困境。另，投資黃金可增強保險企業的資本儲備，從而提升保險公司的資產負債管理水準和償付能力。