蘋果攻大陸AI 找阿里助陣

蘋果衝刺大陸AI服務，傳將攜手大陸科技巨頭阿里巴巴，要在大陸銷售的iPhone導入阿里的AI模型服務，補足目前Apple Intelligence服務在大陸無法開通的缺口，雙方已將共同開發的中文AI功能送交大陸當局尋求批准。

蘋果攜手阿里在大陸開拓AI服務，將掀起新一波AI伺服器建置需求，英業達坐擁阿里巴巴旗下雲端運算平台阿里雲伺服器代工訂單，為大陸雲端服務商緊密合作的夥伴，將大啖蘋果揪伴攻陸AI應用的龐大商機。

阿里昨天在港股股價飆漲近8.5%、收港幣113.8元，創去年10月以來新高價。隨阿里股價勁揚，法人看好英業達也將成為市場焦點。

科技媒體The Information報導，蘋果2023年開始與多家知名大陸AI開發商測試不同AI模型，去年選中百度為主要合作夥伴，但百度為蘋果Apple Intelligence所開發模型的進展未達蘋果標準，蘋果近幾個月陸續評估騰訊、阿里、字節跳動及DeepSeek等業者開發的模型，最後由阿里出線。

英業達客戶囊括阿里、百度、騰訊、字節跳動等大陸雲端服務供應商巨頭，出貨陸系CSP客戶主要形式為 L10（機櫃組裝與測試）及 L11（伺服器整合與機架布建），去年第4季受惠美系、陸系客戶對AI伺服器需求均較預期強勁，單季營收衝上1,978.06億元、寫新猷。

英業達去年AI伺服器占整體伺服器業務營收比重約二到三成，看好今年AI伺服器出貨持續升溫，相關營收年增幅至少雙位數起跳。