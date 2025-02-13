中芯迎急單 Q1不看淡

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中芯國際聯席CEO趙海軍表示，近期手機補單急單較多，汽車產品將在未來三年逐步上量。（取自全球IC企業家大會）
中芯國際聯席CEO趙海軍表示，近期手機補單急單較多，汽車產品將在未來三年逐步上量。（取自全球IC企業家大會）

中芯國際聯席CEO趙海軍昨（12）日在業績說明會上表示，在大陸國家刺激消費政策帶動下，客戶補庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等補單、急單較多，今年第一季將淡季不淡。

趙海軍表示，目前整體客戶產品庫存相對健康，根據與產業鏈夥伴的廣泛溝通，普遍認為2025年除了人工智慧繼續高速成長外，市場各應用領域需求持平或溫和增長。同時近期看到，首先，汽車等產業向（大陸）國產鏈轉移切換的進程，從驗證階段進入了體量接收，部分產品正式量產。

趙海軍表示，該公司計畫與終端整機廠合作，將未來汽車類產品銷售額占比提升至10%，「中芯國際正將現有部分產品平台向汽車產品進行驗證，並計畫在三年時間內升級平台、逐步上量，屆時對應產能將滿足大陸汽車市場三分之一的需求。」

他指出，受國際形勢變化以及大陸消費刺激政策影響，客戶將於上半年提前備貨，帶動行業上半年產能利用率提高，但恐會導致下半年缺乏訂單，行業會降價搶單，相信下半年平均銷售價格將呈下降趨勢。

趙海軍表示，在地化生產帶來更多的市場需求，但同質化競爭使得結構性過剩的產能即使在市場回暖的情況下，依然面臨激烈競爭。中芯透過打造領先技術來提升核心競爭力、綁定客戶，透過增加新產品來對抗價格壓力。他還指，公司將保持一貫的定價策略，隨行就市，不主動降價，但在必要時也會和戰略客戶一起直面價格競爭，以保持住在各個領域的市占和競爭優勢。

中芯國際全年營收為80.3億美元，年增27%，創下歷史新高。不過，去年全年淨利僅4.9億美元，年減45.4%，表現不如市場預期。對於淨利下滑，公司表示主因資金收益下降及折舊與攤提增加所致。據公開訊息，中芯去年折舊與攤提高達31.55億美元，年增22%，預計今（2025）年折舊年增兩成左右。

中芯國際預計2025年第1季營收與前季相比增長6%至8%，毛利率19%到21%。並稱在外部環境無重大變化的前提下，2025年銷售收入增幅將高於可比同業的平均值，資本支出與2024年73.3億美元相比大致持平。

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