大陸晶片設備採購 走下坡
加拿大半導體研究機構TechInsights昨（12）日發布報告指出，大陸面對到產能過剩和美國制裁等，現在其晶片製造設備的採購量在歷經三年增長後，預計會在今年開始下跌。
TechInsights指出，中國大陸在過去兩年一直是晶片製造設備的最大買家，2024年大陸購買了價格410億美元的設備，占全球銷售額的40%。
不過今年的支出預計將下降至380億美元，與前一年相比減少6%，其全球市場占比也將降至20%，為2021年以來首次下降。
大陸過去幾年大量採購晶片製造設備，很大程度上是出於囤積需求，以應對美國一系列制裁措施。
美方試圖限制大陸獲取和生產先進晶片的能力，尤其是可能推動人工智慧發展，能用於軍事應用或對美國國家安全構成威脅的技術。
TechInsights資深半導體製造分析師Boris Metodiev表示，雖然大陸一直努力要提高晶片製造設備的自給自足能力，但是其最大的弱點仍然是光刻系統，以及測試組裝工具。
以2023年來說，大陸本土公司僅供應其國內市場17%的測試設備和10%的封裝設備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言