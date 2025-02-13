大陸晶片設備採購 走下坡

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

加拿大半導體研究機構TechInsights昨（12）日發布報告指出，大陸面對到產能過剩和美國制裁等，現在其晶片製造設備的採購量在歷經三年增長後，預計會在今年開始下跌。

TechInsights指出，中國大陸在過去兩年一直是晶片製造設備的最大買家，2024年大陸購買了價格410億美元的設備，占全球銷售額的40%。

不過今年的支出預計將下降至380億美元，與前一年相比減少6%，其全球市場占比也將降至20%，為2021年以來首次下降。

大陸過去幾年大量採購晶片製造設備，很大程度上是出於囤積需求，以應對美國一系列制裁措施。

美方試圖限制大陸獲取和生產先進晶片的能力，尤其是可能推動人工智慧發展，能用於軍事應用或對美國國家安全構成威脅的技術。

TechInsights資深半導體製造分析師Boris Metodiev表示，雖然大陸一直努力要提高晶片製造設備的自給自足能力，但是其最大的弱點仍然是光刻系統，以及測試組裝工具。

以2023年來說，大陸本土公司僅供應其國內市場17%的測試設備和10%的封裝設備。

加拿大 半導體 美國

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