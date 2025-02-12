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寧德時代動力電池全球市占37.9% 持續稱冠全球

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
南韓電池和能源研究機構SNE Research近日公布2024年全球動力電池市場最新統計數據顯示，將赴港上市的大陸電池製造商寧德時代，其全球裝車量達339.3吉瓦時（GWh），市占率增至37.9%，穩居全球第一。（路透）
南韓電池和能源研究機構SNE Research近日公布2024年全球動力電池市場最新統計數據顯示，將赴港上市的大陸電池製造商寧德時代，其全球裝車量達339.3吉瓦時（GWh），市占率增至37.9%，穩居全球第一。（路透）

南韓電池和能源研究機構SNE Research近日公布2024年全球動力電池市場最新統計數據，以及銷售前十名名單。從排名靠前的具體廠商來看，2024年在市占率上，中、韓、日「三國殺」的分化仍在加劇，大陸廠商的權重仍在提升。其中，將赴港上市的大陸電池製造商寧德時代，其全球裝車量達339.3吉瓦時（GWh），市占率增至37.9%，穩居全球第一。

據第一財經報導，SNE Research數據指，從整體銷售數據來看，全球動力電池市場仍在擴容。 2024年，全球動力電池銷量約為894.4GWh，較去年同期成長27.2%。這得歸功於全球電動車銷量的成長，2024年，全球各國註冊的電動車數量約為1,763萬輛，較去年同期成長約26.1%。

從排名靠前的廠商來看，2024年全球動力電池市場格局雖整體保持穩定，銷量前十依舊被中、韓、日三個國家的企業包攬，但在市占率上，中、韓、日三國的分化仍在加劇，大陸廠商的權重仍在提升，共計有6家電池廠商入圍。

值得注意的是，寧德時代全球裝車量達339.3GWh，年增長31.7%，市佔率進一步增至37.9%，連續8年提登頂全球第一，且為連續4年成為全球唯一一家占據30%以上市場分額的電池製造商；第二名則是比亞迪，市占率進一步增至37.2%。另外，中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達則分占第四、第八、第九及第十名。

數據指，上數6家大陸電池廠商在全球市場的占有率進一步增至67.1%，與2023年的63.4%相比，提升了3.7個百分比，其中，市占率在2024年進一步提升的大陸動力電池廠商包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、欣旺達。具體來看，去年全年，全球電動車的銷售增長主要依賴大陸等市場的增長。

據中汽協數據，2024年，大陸新能源汽車產銷量分別達1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，年增分別為34.4%和35.5%，該增速超過全球電動車銷量增速水準。

有分析指出，儘管在海外市場，歐美推出措施加大對大陸動力電池的限制，但大陸業內普遍認為，大陸在鋰電方面發展多年，具有非常完整的產業鏈，很多終端礦產也都有所掌握，「歐洲、北美短期內很難完全擺脫對中國產業鏈的依賴」。同時，大陸動力電池也正加速海外建廠速度，以進一步開拓海外市場。

寧德時代 市占率 電動

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