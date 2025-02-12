快訊

經典賽／台韓交流賽20099人進場 中華隊預習應援熱

加碼最終回！大樂透頭獎衝4.3億開獎 大小紅包剩餘獎金全均分

嘉縣2011年迄今已351地震…去年突激增 專家：今年恐創新高

Gucci在陸2024年銷量下滑 陸分析：被高端小眾品牌稀釋

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
Gucci母公司法國開雲集團（Kering）行政總裁皮諾（Francois-Henri Pinault）不預期今年中國需求會改善。圖為Gucci全新櫥窗設計概念Endless Narratives。圖／GUCCI提供
Gucci母公司法國開雲集團（Kering）行政總裁皮諾（Francois-Henri Pinault）不預期今年中國需求會改善。圖為Gucci全新櫥窗設計概念Endless Narratives。圖／GUCCI提供

全球知名奢侈品牌Gucci母公司法國開雲集團（Kering）行政總裁皮諾（Francois-Henri Pinault）日前在業績電話會議表示，雖然中國和美國去年下半年銷售有改善，但不預期今年中國需求會改善，公司距離目標仍很遠。但大陸專家則認為，2025年奢侈品市場會有一定程度回暖，品牌多極化將是必然趨勢。並預測今年中國奢侈品市場將獲得個位數增長。

繼2024年第3季收入下跌25%後，Gucci去年第4季收入繼續下滑24%，2024年收入年減23%至77億歐元。Gucci業績下滑拖累了母公司開雲集團業績，該集團2024年營收年減12%至171.94億歐元，歸屬於集團的淨利潤年減62%至11.33億歐元。

財報表示，Gucci的銷售低迷主要受到中國市場復甦放緩、消費者需求變化以及品牌調整期的影響，該品牌中國市場目前佔全球營收35%。

每日經濟新聞報導，要客研究院院長、奢侈品行業專家周婷認為，Gucci業績下滑的核心原因在於品牌形象下滑以及產品創新乏力。前幾年靠產品創新創造的輝煌局面也在下滑，產品讓客戶不再有新鮮感，沒有受客戶歡迎的產品創新，老客戶進一步流失，新客戶也不再選擇。

雖然Gucci總裁不看好今年大陸奢侈品市場，但周婷仍認為市場會回暖。傳統奢侈品牌仍然擁有最大機會，依舊是奢侈品市場的主體。「但是市場份額相對而言會被高端的小眾品牌稀釋，增速適當放緩也是必然。」

彭博此前報導，諮詢公司貝恩公司報告稱，去年大陸市場內需低迷，中國奢侈品市場銷售額大幅下降，銷售額銳減20%，市場規模縮小至2020年的水平。並稱大陸消費者對奢侈品認識越來越成熟，消費模式也在變得理性，並正將目光轉向體驗式旅遊和戶外等其他消費群。

商業洞察顧問公司MDRi去年底發布2025年《中國奢侈品消費者預測報告》指出，大陸奢侈品市場正處於轉型期，消費者對於高端生活方式與體驗、國產品牌、可持續發展和創新方面展現出更強烈的偏好。

Gucci 品牌 客戶

延伸閱讀

雷嘉汭嬌稱林柏宏身上這點最吸睛 雙星現身GUCCI曬活力

精品巨頭開雲 最糟情況已過

林柏宏半透胸肌曬健美？喜成GUCCI品牌好友寵粉灑糖了

盤點人氣泰星Apo、Bright、Gulf造型魅力解析三方PK了

相關新聞

Gucci在陸2024年銷量下滑 陸分析：被高端小眾品牌稀釋

全球知名奢侈品牌Gucci母公司法國開雲集團（Kering）行政總裁皮諾（Francois-Henri Pinault）...

中國掀購金熱潮 部分銀行金條賣到斷貨

美國總統川普宣布對鋼鐵和鋁進口徵收關稅加劇全球金融市場不確定性，影響所及黃金價格續漲，帶動投資者「搶金」熱情，中國多家銀...

陸地方中小銀行掀史上最大合併潮 分析稱恐引發更多問題

大陸房地產行業危機和經濟持續低迷，許多地方小型銀行財務狀況深受衝擊，大陸在去年經歷史上最大的農村銀行合併潮。但分析人士指...

傳北京擬金援萬科 港股大漲中國房產股飆升

受DeepSeek題材及中國官方準備金援房企萬科的消息激勵，香港恆生指數今天表現堅挺，終場大漲563點，漲幅達2.64%...

字節跳動旗下「豆包」新模型架構 推理成本最多降83%

字節跳動旗下「豆包大模型」Foundation團隊，近期提出一種全新的稀疏模型架構「UltraMem」，該架構在保證模型...

馬斯克喊強化投資 但中報復美關稅 特斯拉恐淪籌碼

中國監管部門遲未放行特斯拉的全自動輔助駕駛系統（FSD），分析認為，在中美爆發新一輪貿易戰之際，北京可能將特斯拉新系統准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。