Gucci在陸2024年銷量下滑 陸分析：被高端小眾品牌稀釋

全球知名奢侈品牌Gucci母公司法國開雲集團（Kering）行政總裁皮諾（Francois-Henri Pinault）日前在業績電話會議表示，雖然中國和美國去年下半年銷售有改善，但不預期今年中國需求會改善，公司距離目標仍很遠。但大陸專家則認為，2025年奢侈品市場會有一定程度回暖，品牌多極化將是必然趨勢。並預測今年中國奢侈品市場將獲得個位數增長。

繼2024年第3季收入下跌25%後，Gucci去年第4季收入繼續下滑24%，2024年收入年減23%至77億歐元。Gucci業績下滑拖累了母公司開雲集團業績，該集團2024年營收年減12%至171.94億歐元，歸屬於集團的淨利潤年減62%至11.33億歐元。

財報表示，Gucci的銷售低迷主要受到中國市場復甦放緩、消費者需求變化以及品牌調整期的影響，該品牌中國市場目前佔全球營收35%。

每日經濟新聞報導，要客研究院院長、奢侈品行業專家周婷認為，Gucci業績下滑的核心原因在於品牌形象下滑以及產品創新乏力。前幾年靠產品創新創造的輝煌局面也在下滑，產品讓客戶不再有新鮮感，沒有受客戶歡迎的產品創新，老客戶進一步流失，新客戶也不再選擇。

雖然Gucci總裁不看好今年大陸奢侈品市場，但周婷仍認為市場會回暖。傳統奢侈品牌仍然擁有最大機會，依舊是奢侈品市場的主體。「但是市場份額相對而言會被高端的小眾品牌稀釋，增速適當放緩也是必然。」

彭博此前報導，諮詢公司貝恩公司報告稱，去年大陸市場內需低迷，中國奢侈品市場銷售額大幅下降，銷售額銳減20%，市場規模縮小至2020年的水平。並稱大陸消費者對奢侈品認識越來越成熟，消費模式也在變得理性，並正將目光轉向體驗式旅遊和戶外等其他消費群。

商業洞察顧問公司MDRi去年底發布2025年《中國奢侈品消費者預測報告》指出，大陸奢侈品市場正處於轉型期，消費者對於高端生活方式與體驗、國產品牌、可持續發展和創新方面展現出更強烈的偏好。