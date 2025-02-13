陸新能源乘用車出口 1月增近3成

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）11日發布大陸全國乘用車市場分析顯示，1月，大陸新能源乘用車出口13.9萬輛，同比增長29.4%，環比增長13.9%。

中新社報導，1月，大陸新能源乘用車生產達94萬輛，同比增長25.8%，環比下降35.1%；新能源乘用車零售銷量達74.4萬輛，同比增長10.5%，環比下降42.9%。此外，當月新能源車在大陸零售滲透率為41.5%，較去年同期提升9個百分點。

統計顯示1月大陸乘用車市場零售179.4萬輛，同比下降12.1%，環比下降31.9%。

由於春節較早，很多消費者提早在2024年末完成春節前的置換購車計畫，因此今年1月車市稍弱於往年車市的火爆節奏。

春節前後是縣鄉市場購車高峰期，新購需求較大，燃油車占比偏高，1月新能源車在大陸零售滲透率偏低是正常季節規律。

乘聯分會表示，隨著部分地區以舊換新政策逐步發布，車市進入節後回暖周期，今年2月大陸乘用車市場銷量將保持穩步增長，新能源汽車將成為主要驅動力。