中國貿促會 赴哈薩克談經貿

當地時間10日至13日，由中國貿促會組織的中國大陸企業家代表團赴哈薩克開展經貿交流活動，這是春節後中國貿促會組織的首個出海的大陸企業家代表團。

中新社報導，活動期間，多位企業代表受訪表示，哈薩克不僅資源豐富，具有重要的戰略價值，也具備廣闊的市場潛力。此次活動為中哈企業搭建了高效交流平台，期待藉此深化合作，拓展共贏發展機遇。

「哈薩克不僅是重要的原材料供應國，其市場也極具潛力。」中化國際石油（倫敦）有限公司副總經理萬陽表示，中國中化與哈企業長期保持緊密合作，近年來，中哈雙方推出的互免簽證、交通物流便利化等舉措，為兩國企業合作創造了更加有利的條件。

「每年冬季，三亞都會成為不少哈薩克旅客的度假首選。今年春節期間，往返阿拉木圖和三亞的航班爆滿，凸顯兩地在旅遊和貿易上的高度互補性。」海南自貿區德航集團有限公司執行董事長路平表示，海南自貿港今年將迎來封關運作，此次隨團來到哈薩克，希望能藉助政策優勢，進一步深化與中亞地區經貿往來。

圓通國際副總裁胡瑞琦指出，哈薩克的資訊化和法制化水平不斷提升，同時對大陸質優價廉的商品需求旺盛，雙方經濟存在高度互補性。他介紹，自去年7月圓通速遞與哈薩克國家郵政成立合資公司以來，6個月內已從大陸向哈派送超200萬件包裹，帶動出口額近3500萬美元。下一步計畫採購更多哈薩克本地商品，推動雙向貿易與供應鏈互聯互通，與哈薩克產業鏈上下游實現互利共贏。

據悉，此次代表團由來自30餘家企業的50多位代表組成，覆蓋行業類型涉及礦產能源、石油化工、金融貿易、水利水電、建築工程、航空物流、機械製造等。活動結束後，中國貿促會還將繼續組織大陸企業赴中東、中亞、歐洲、非洲等地區，拓展多元化市場，並圍繞油氣貿易、汽車、農業機械等領域開展合作洽談。