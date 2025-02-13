珠三角招聘 先進製造業需才旺

蛇年春節過後，中國大陸珠三角多地密集舉辦招聘會（徵才會）。從招聘崗位來看，先進製造業企業對技能人才的需求旺盛。

中新社報導，春節後廣州首場市、區聯動的大型招聘活動11日下午在廣州東站廣場舉行，282家企業進場「搶人」，提供崗位1.05萬個。現場人頭攢動，眾多求職者排隊遞交簡歷，與企業代表洽談溝通。

「我們公司生產訂單比較穩定，由於擴大生產以及個別員工離職，春節後需要補齊用工缺口。」在先進製造業招聘專區，廣州市一家模具塑膠公司的經理陳女士表示，此次該公司計畫招聘一批塑膠模具設計師、注塑技術員等技能人才，熟練技工月薪有八、九千元人民幣。 廣州市人力資源市場服務中心副主任范超婧說，春節後廣州企業用工整體比較穩定，製造業依然是該市吸納就業的「中流砥柱」，養老、家政、健康、文旅等現代服務業用工需求持續增長。

范超婧說，相比往年，今年春節後廣州一些傳統製造業企業招聘需求略有減弱，而先進製造業企業對技能人才的需求上升，大數據、人工智慧等新興產業吸納就業的潛力也逐漸顯現，相信這與廣州產業轉型升級有關。 今年春節後，廣州將舉辦150多場線上線下招聘活動；同時，發揮「15分鐘就業服務圈」輻射效能，通過全市342個就業驛站、101個院校就業創業e站、29個零工市場及「灣區就業巴士」，提供家門口的就業服務。

深圳、佛山、東莞等其他珠三角城市也紛紛舉辦招聘活動。其中，東莞首場線下新春人才博覽會日前在智通人才創新總部舉行，60家企業參會，涵蓋智慧製造、新一代電子資訊技術、新能源等多個新興產業領域。

智通人力資本研究院相關負責人王茜表示，隨著東莞產業轉型升級步伐加快，新興產業迎來快速發展期，相關人才需求持續增長。

深圳市2025年春風行動暨「南粵春暖」首場市級招聘活動日前在深圳市勞動就業大廈舉行，62家企業到場招才納賢，提供崗位逾1500個。「我們要招聘嵌入式軟體工程師、光學結構工程師等人才。目前看來，這方面的人才還是稀缺的。」深圳市某科技公司人事行政部負責人說。

據廣東省人力資源和社會保障廳介紹，從今年1月至3月，該省開展2025年「南粵春暖」行動，計畫組織舉辦招聘活動2000多場，預計組織超過10萬家用人單位提供崗位200萬個左右。