麥當勞中國漲價 「窮鬼套餐」依然凍漲

相隔一年多，麥當勞中國今天小幅調漲早餐套餐等多款產品價格，幅度為人民幣0.5元（約新台幣2.25元）。不過被戲稱為「窮鬼套餐」的「隨心配1+1」套餐依然凍漲，仍為13.9元。

疫情後，中國大陸內需經濟形勢不佳，麥當勞中國上一次漲價是在2023年12月27日，平均漲幅約3%，當時並未調漲「隨心配1+1」價格。

綜合陸媒今晚報、源媒匯報導，中國大陸消費者今天發現，麥當勞多款早餐套餐價格調漲，豬柳蛋麥滿分套餐、原味板燒雞腿麥滿分套餐漲價幅度為0.5元；開心樂園套餐也調漲0.5元。不過，麥當勞多款漢堡、炸雞、薯條等產品價格並未變動。

被網友調侃為「窮鬼套餐」的「隨心配1+1」套餐，這次依然凍漲，仍為13.9元。

麥當勞中國10日宣布，脆薯餅將於2025年2月12日至2月25日全天供應。此外，在活動期間，脆薯餅還將限時加入「大堡口福超值三件套」和「隨心配1+1」的白區，被解讀為試圖賣出更多的「窮鬼套餐」。

報導提到，麥當勞中國5日還將「鮮煮咖啡」升級為「鮮萃咖啡」，並在近7000家門市推出一週免費贈飲活動。這一促銷策略成效顯著，不少消費者在社群曬出在麥當勞買到免費咖啡，以及多家麥當勞門市大排長龍。

麥當勞中國方面今天證實，2月12日起調整了早餐部分產品以及開心樂園餐的價格，漲幅為0.5元。同時，麥當勞也推出了早餐「鮮萃有堡」的方案，只需9.9元。

麥當勞在中國大陸的主要競爭對手肯德基，2024年底已宣布漲價，這是該品牌近兩年來首次價格調整，平均漲幅為2%。