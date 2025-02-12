陸地方中小銀行掀史上最大合併潮 分析稱恐引發更多問題

大陸房地產行業危機和經濟持續低迷，許多地方小型銀行財務狀況深受衝擊，大陸在去年經歷史上最大的農村銀行合併潮。但分析人士指出，大陸官方為應對小型銀行業風險所做的努力，最終可能會引發更多問題。

大陸官方數據顯示，截至去年6月底，大陸農村或小型銀行約有3,700家，總資產達人民幣57兆元（和約新台幣256兆元）。路透根據過去12個月大陸監管單位和公司文件的計算，2024年大陸至少有290家農村銀行和農村合作社被合併為更大的區域性銀行。

在過去十多年，大陸有許多小銀行積極向房地產開發商和地方政府融資工具提供貸款。但是因新冠疫情後整體經濟衰退和房地產市場動盪等影響，導致小銀行財務狀況備受衝擊。分析人士指出，這些小型銀行多由負債累累的省級政府支持，資金主要來自短期貨幣市場和銀行間借貸，一旦其中幾家倒閉，就可能危及金融穩定。

陸媒《新京報》引述招聯首席研究員董希淼分析，農村中小銀行吸收合併有助於區域資源整合，推動區域中小銀行加快完善內部治理，提升經營和風控能力，化解歷史遺留問題和潛在風險；光大銀行宏觀研究員周茂華指出，中小銀行兼併重組有助於讓個別經營不善、風險較大的小型銀行穩步「退出」市場，降低系統風險。

橋水基金和瑞銀前亞洲分析師Jason Bedford則指出，即使大陸經濟疲軟，但經過多年清理，銀行體系仍然相對健康。但這些破產機構合併，通常只是創造出「更大的問題銀行」。