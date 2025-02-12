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中芯國際趙海軍：第1季淡季不淡 下半年平均售價或呈下降趨勢

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際聯席CEO趙海軍表示，第1季淡季不淡，而下半年平均售價或呈下降趨勢。路透
中芯國際聯席CEO趙海軍表示，第1季淡季不淡，而下半年平均售價或呈下降趨勢。路透

中芯國際聯合CEO趙海軍12日表示，汽車等產業向大陸國產鏈轉移切換後，部分產品正式量產，加上國家刺激消費政策紅利的帶動下，客戶庫存意願較高，因此第1季淡季不淡。

趙海軍指出，受國際形勢變化以及大陸消費刺激政策影響，客戶將於上半年提前備貨，帶動行業上半年產能利用率提高，但恐會導致下半年缺乏訂單，行業會降價搶單，相信下半年平均銷售價格將呈下降趨勢。

對於業績的增長趨勢，趙海軍表示，目前整體來看，客戶產品庫存相對健康，且近期2個現象值得注意，汽車等產業向大陸國產鏈轉移切換的進程，從驗證階段進入到了起量階段，部分產品正式量產。

趙海軍提到，在刺激消費政策紅利的帶動下，客戶補庫存意願較高，消費、互聯、手機等補單、急單較多。

對於車規產品，趙補充，公司擬與終端整機廠合作，欲將未來汽車類產品銷售額占比提升至10%。他稱，中芯國際已經把現有部分產品平台向汽車產品進行驗證，並規劃在3年時間內升級平台、逐步上量，屆時對應產能將滿足大陸汽車市場3分之1的需求。

此外，趙海軍提到，地緣政治給行業格局帶來了深刻的變化，部分客戶的產能外遷，為了穩定在大陸市場的市占，對沖市場風險，將部分原本下半年的產品提前到上半年出貨，帶動行業上半年產能利用率較好。但他擔心會導致下半年缺乏訂單，行業會降價搶單，相信下半年平均銷售價格將呈下降趨勢。

趙認為，在地化生產帶來更多市場需求，但同質化競爭激烈。集團將增加新產品來對抗價格壓力，強調會保持一貫定價政策，不主動降價，但在必要時也會與戰略客戶一起面對價格競爭，以保持市占。

中芯國際11日晚間公布去年第4季財報和全年財報時，給出了今年第1季業績指引，銷售收入與上季相比增長6-8%，毛利率19-21%之間，在外部環境無重大變化的前提下，2025年全年銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本開支與上一年持平。

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