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陸委會稱大陸迴避小兩會 國台辦回應重申舊調

中央社／ 北京12日電

陸委會日前抨擊，大陸刻意迴避觀光小兩會協商，是不負責任的託辭。國台辦發言人朱鳳蓮今天重申，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，不在於小兩會的有無溝通，不反對兩岸旅遊恢復後，小兩會就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局」一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限，包括對大陸居民赴台交流實行專案審批，拒絕台灣旅遊業界平潭到台灣的包船申請，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲，拒不解除台灣居民到大陸旅遊的禁團令和旅遊橙色警示，現在又以小兩會溝通為由對福建、上海居民赴台團客遊加以阻撓。

朱鳳蓮強調，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，在於「民進黨當局」的干擾阻撓，不在於小兩會的有無溝通，不反對兩岸旅遊恢復後，小兩會就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對阻撓兩岸旅遊之實。「既然台灣有關方面聲稱已做好準備，那就應該立即允許大陸旅遊踩線團入台考察，而不是以任何藉口推三阻四」。

朱鳳蓮表示，在這種情況下，「台灣民眾來大陸和大陸民眾赴台灣兩組數字嚴重失衡，責任完全是在『民進黨當局』」，推動更多省市大陸居民赴台旅遊恐怕也是無從談起。

中國大陸國台辦7日表示，2020年初COVID-19疫情發生後，民進黨單方面地禁止大陸居民赴台旅遊，也禁止旅行社經營台灣居民到大陸團客遊業務，這沒有經過觀光小兩會與陸溝通；2024年大陸居民恢復赴金門、馬祖旅遊，也未經觀光小兩會溝通。

陸委會日前回應，對岸以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、小三通等例外狀況為例子，刻意迴避觀光小兩會協商，這是不負責任的託辭。

兩會 朱鳳蓮 溝通

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