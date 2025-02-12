開放更多省市居民來台？陸國台辦：恐怕無從談起

兩岸觀光因「小兩會」協商再現僵局，大陸國台辦12日上午召開例行記者會，面對台媒關切，陸方是否願意先恢復陸客赴台自由行，或開放更多省市民眾來台旅遊？大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，民進黨一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限，大陸民眾很難感受到善意，在這種情況下，「推動更多省市大陸居民赴台旅遊，恐怕也是無從談起。」

農曆年前，大陸文旅部宣布，將開放上海及福建陸客來台團體遊，我方政府要求須經小兩會協商，也不核准踩線團，而後，大陸國台辦提出，不反對兩岸旅遊恢復後小兩會溝通，但反對藉此阻撓陸客。

就兩岸觀光癥結，大陸國台辦春節後首場例行記者會上，朱鳳蓮進一步表示，大陸文旅部宣布後，福建、上海旅遊業者組成的踩線團，很快就向台灣有關方面提出赴台考察要求，表明我們在恢復大陸居民赴台旅遊上態度積極、言出必行，受到台灣旅遊業界和民眾的普遍歡迎。她抨擊，民進黨的消極反應、變相阻撓，卻如同給他們的熱情當頭澆了一盆冷水。

朱鳳蓮強調，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局干擾阻撓，不在旅遊「小兩會」有無溝通，「小兩會」溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。

她稱，疫情後，民進黨單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，禁止台灣旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，就未通過「小兩會」與大陸方面溝通。2024年，大陸居民赴馬祖、金門旅遊先後恢復，也未經「小兩會」溝通。

朱鳳蓮重提，去年11月，陸方同意台旅會來訪並與海旅會會面，但台旅會臨時取消行程，以及春節前，福建、上海踩線團向台灣有關方面提出赴台考察要求的同時，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處等，重申陸方不反對兩岸旅遊恢復後，「小兩會」就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借「小兩會」溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實，喊話既然台方聲稱已做好準備，就應立即允許大陸旅遊踩線團入島考察，而不是以任何藉口推三阻四。

朱鳳蓮抨擊，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，如不改弦更張，必將更失人心。

因此，對於台灣記者提問，我陸委會、交通部均提及2019年陸方片面喊卡赴台自由行，和至今僅開放福建居民赴金馬，兩岸旅遊人數對比嚴重失衡，因此，陸方是否願意先恢復陸客赴台自由行，或開放更多省市民眾來台旅遊等？朱鳳蓮也未鬆口。

朱鳳蓮說，現在的情況是民進黨對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限，包括對大陸居民赴台交流實行所謂「專案審批」，拒絕台灣旅遊業界平潭到台灣的包船申請，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲，拒不解除台灣居民來大陸旅遊的「禁團令」和所謂「橙色」警示，在這種情況下，大陸民眾很難感受到民進黨當局的善意，「推動更多省市大陸居民赴台旅遊，恐怕也是無從談起。」