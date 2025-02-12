快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

上海前台資烘焙老店克莉絲汀 遭申請破產審查

中央社／ 台北12日電
有中國「烘焙第一股」之稱的前台資連鎖麵包店克莉絲汀，近日傳出遭申請破產審查。（聯合報系資料照片）
有中國「烘焙第一股」之稱的前台資連鎖麵包店克莉絲汀，近日傳出遭申請破產審查。（聯合報系資料照片）

有中國「烘焙第一股」之稱的前台資連鎖麵包店克莉絲汀，近日傳出遭申請破產審查。這間於全盛時期，在中國約有1000家門市的麵包店於去年底從港交所下市。

綜合第一財經、財聯社，根據中國企業公開資訊平台「天眼查」的資料顯示，克莉絲汀新增一則破產審查案件，申請人的身份暫未披露，經辦法院為上海市第三中級人民法院。此外，目前克莉絲汀還有多件被執行人、限制消費令等案件。

根據公開資訊，克莉絲汀於1993年創立，在全盛時期在長三角地區擁有門市逾千家。2012年，在成立20年之際，克莉絲汀宣布在香港上市，因而被稱為「烘焙第一股」。

2024年12月，克莉絲汀發布公告稱，收到香港聯交所的函件，文中提及經審慎考慮所有事實及證據，以及克莉絲汀、聯交所上市科提交的全部陳述後，上市覆核委員會決定維持上市委員會撤銷克莉絲汀上市地位的決定。克莉絲汀後於12月27日下市。

過去數年，克莉絲汀營運情形一直不佳、連年虧損，因此陸續關閉門市。2022年12月，全數門市關閉。

烘焙 破產 香港

延伸閱讀

哈利波特影城2027上海開幕 全球第3座

哈利波特影城落戶上海 計畫2027年開門迎客

上海再發服務消費券 投入5億人民幣

汪道涵次子汪致重 來台弔唁辜嚴倬雲

相關新聞

上海前台資烘焙老店克莉絲汀 遭申請破產審查

有中國「烘焙第一股」之稱的前台資連鎖麵包店克莉絲汀，近日傳出遭申請破產審查。這間於全盛時期，在中國約有1000家門市的麵...

中芯國際：去年第4季平均單價季增6% 2025年折舊年增2成

中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，公司在2024年第4季新增2.8萬片12吋產能的基礎上，產品組合得到優化，...

台灣公務機關禁用DeepSeek 陸國台辦：「反中」意識作祟

大陸新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發話題，行政院長卓榮泰日前表示，公務機關全面禁用De...

中芯國際趙海軍：近期手機補單急單多 車用晶片未來3年逐步上量

中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，在國家刺激消費政策的紅利帶動下，客戶補庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等...

DeepSeek爆紅 公司估值卻差距極大

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）最近持續爆紅，據報導，近百家投資機構正尋找投資於該公司的機會，但公司的估值卻...

哈利波特影城落戶上海 計畫2027年開門迎客

隨著電影「哈利波特」在大陸受歡迎，上海錦江國際集團12日宣布，與華納兄弟探索集團全球體驗事業部簽署合資框架協議，共同開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。