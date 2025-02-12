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中芯國際：去年第4季平均單價季增6% 2025年折舊年增2成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，公司在2024年第4季新增2.8萬片12吋產能的基礎上，產品組合得到優化，公司平均銷售單價與2024年第3季相比上升6%，公司保持一貫的定價策略，隨行就市，不主動降價。此外預計2025年折舊年增2成左右。圖為中芯國際上海總部外觀。（聯合報系資料照片）
中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，公司在2024年第4季新增2.8萬片12吋產能的基礎上，產品組合得到優化，公司平均銷售單價與2024年第3季相比上升6%，公司保持一貫的定價策略，隨行就市，不主動降價。此外預計2025年折舊年增2成左右。圖為中芯國際上海總部外觀。（聯合報系資料照片）

中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，公司在2024年第4季新增2.8萬片12吋產能的基礎上，產品組合得到優化，公司平均銷售單價與2024年第3季相比上升6%，公司保持一貫的定價策略，隨行就市，不主動降價。此外預計2025年折舊年增2成左右。

趙海軍指出，在地化生產帶來了更多的市場需求，但同質化競爭，使得結構性過剩的產能，即使在市場回暖的情況下，依然面臨激烈競爭。

趙認為，公司透過打造領先技術來提升核心競爭力、綁定客戶，透過增加新產品來對抗價格壓力。公司保持一貫的定價策略，隨行就市，不主動降價，但在必要時也會和戰略客戶一起直面價格競爭，以保持住公司在各個領域的市占和競爭優勢。

趙還提到，近年來地緣政治給行業格局帶來深刻的變化，公司加強了供應鏈安全性、可靠性、韌性的管理。為了努力把握日益增長的在地化製造需求，公司持續高投入，推動了公司收入規模的快速成長，但也給毛利率帶來很高的折舊壓力，預計2025年折舊年增2成左右。

除了折舊，趙海軍指出，毛利率還受到定價、產能利用率等因素的影響。公司會始終以持續盈利為目標，透過提高產能利用率來對抗折舊，豐富產品組合來對抗周期。

趙海軍表示，第4季是行業傳統淡季，客戶拿貨意願相對較低，但公司在2024年第4季新增2.8萬片12吋產能的基礎上，產品組合得到優化，公司平均銷售單價與當年第3季相比上升6%，大致抵消了出貨下降對收入的影響和折舊上升對毛利率的影響。綜合以上因素，2024年第4季銷售收入實現連續7個季度增長，收入超過22億美元，毛利率為22.6%。

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