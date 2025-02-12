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寧德時代正式向港交所提上市申請 傳籌資逾1640億

中央社／ 香港12日電

中國電動車電池製造商寧德時代已向香港聯合交易所提交上市申請，此前外傳公司籌資至少50億美元（約新台幣1640億元）。

根據港交所公布的資料，寧德時代新能源科技股份有限公司遞交主板上市申請，聯席保薦人為美銀、中金、摩通及中信建投國際；公司預期上市淨集資額將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設，並用於營運資金及其他一般企業用途。

寧德時代在申請書中指出，公司業務遍布全球，與全球知名車企、儲能系統整合商、儲能項目開發商或運營商等客戶建立了長期且深度的戰略合作。

截至2024年末，寧德時代的客戶涵蓋了全球新能源車銷量前10名中的9家。

申請書表示，寧德時代正在積極推進匈牙利工廠、Stellantis N.V.合資的西班牙工廠及印尼電池產業鏈項目的建設或籌建。

寧德時代若成功上市，將是近年香港規模較大的IPO（initial public offering，首次公開募股）交易之一。

去年12月，寧德時代曾宣布計劃發行境外上市外資股（H股）並在港交所主板掛牌上市，以推進其全球化戰略布局，建立國際化資本運作平台。

2018年6月11日，寧德時代已在深圳證券交易所上市。

據報導，今年1月，美國國防部認定寧德時代涉嫌與軍事存在聯繫，被列入中國軍事公司黑名單，寧德時代當時表明，公司並未參與任何軍事相關活動。

匈牙利 客戶 寧德時代

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