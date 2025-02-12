台灣公務機關禁用DeepSeek 陸國台辦：「反中」意識作祟

大陸新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發話題，行政院長卓榮泰日前表示，公務機關全面禁用DeepSeek AI，教育部也表態限制。大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日回應稱，民進黨當局「恐中」、「反中」意識作祟，只會損害台灣企業和民眾的利益。

朱鳳蓮說，大陸AI企業深度求索（DeepSeek）的AI大模型一推出，即迅速占據100多個國家和地區行動應用下載量排行榜首位，廣受全球網民歡迎。

她表示，我們歡迎台灣民眾使用大陸企業推出的AI大模型，也積極支持兩岸企業在人工智慧領域合作。

就台灣公務機關對的DeepSeek的禁用限制，朱鳳蓮認為，民進黨當局「恐中」、「反中」意識作祟，對大陸高科技產品又怕又恨，動輒以維護安全為由一禁了之，只會損害台灣企業和民眾的利益。她稱，這種用「反智」來「反中」的荒誕做法，已經遭到島上（指台灣本島）各界的反感與反對。