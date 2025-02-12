快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

中芯國際趙海軍：近期手機補單急單多 車用晶片未來3年逐步上量

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際聯席CEO趙海軍12日表示，近期手機補單急單較多，汽車產品將在未來3年逐步上量。（取自全球IC企業家大會）
中芯國際聯席CEO趙海軍12日表示，近期手機補單急單較多，汽車產品將在未來3年逐步上量。（取自全球IC企業家大會）

中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，在國家刺激消費政策的紅利帶動下，客戶庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等補單急單較多，整體第1季淡季不淡。公司計畫與終端整機廠合作，將未來汽車類產品銷售額占比提升至10%。

趙海軍指出，目前整體客戶產品庫存相對健康，根據與產業鏈夥伴的廣泛溝通，普遍認為2025年除了人工智慧繼續高速成長外，市場各應用領域需求持平或溫和增長。

趙海軍提到，近期看到，首先，汽車等產業向國產鏈轉移切換的進程，從驗證階段進入了體量接收，部分產品正式量產；其次，在國家刺激消費政策的紅利帶動下，客戶補庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等補單急單較多，整體一季度淡季不淡。但與此同時，外部環境也為今年下半年帶來一定不確定性，同業競爭愈演愈烈。

趙海軍表示，公司計畫與終端整機廠合作，將未來汽車類產品銷售額占比提升至10%，「中芯國際正將現有部分產品平台向汽車產品進行驗證，並計畫在3年時間內升級平台、逐步上量，屆時對應產能將滿足大陸汽車市場3分之1的需求。」

客戶 庫存 海軍

延伸閱讀

中芯沒勁！去年獲利減45% 全年淨利僅160億元

川普暫緩取消小額包裹免稅…陸電商湧急單 航空運價倍增

期貨商論壇／上銀期 價量強勁

中芯去年第4季淨利潤年減38% 產能利用率為85.6%

相關新聞

DeepSeek爆紅 公司估值卻差距極大

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）最近持續爆紅，據報導，近百家投資機構正尋找投資於該公司的機會，但公司的估值卻...

哈利波特影城落戶上海 計畫2027年開門迎客

隨著電影「哈利波特」在大陸受歡迎，上海錦江國際集團12日宣布，與華納兄弟探索集團全球體驗事業部簽署合資框架協議，共同開發...

台灣公務機關禁用DeepSeek 陸國台辦：「反中」意識作祟

大陸新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發話題，行政院長卓榮泰日前表示，公務機關全面禁用De...

中芯國際趙海軍：近期手機補單急單多 車用晶片未來3年逐步上量

中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，在國家刺激消費政策的紅利帶動下，客戶補庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等...

中芯沒勁！去年獲利減45% 全年淨利僅160億元

大陸晶圓代工一哥中芯國際昨（11）日公布2024年業績快報，全年營收為80.3億美元，年增27%，不僅創下歷史新高，還穩...

港股通 淨流入大增六倍

大陸的熱錢正推升港股，今年以來透過港股通淨投入港幣1,500億資金，較2024年同期成長逾六倍，完全不受今年春節假期較早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。