中芯國際趙海軍：近期手機補單急單多 車用晶片未來3年逐步上量
中芯國際聯席CEO趙海軍12日在業績會上表示，在國家刺激消費政策的紅利帶動下，客戶補庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等補單急單較多，整體第1季淡季不淡。公司計畫與終端整機廠合作，將未來汽車類產品銷售額占比提升至10%。
趙海軍指出，目前整體客戶產品庫存相對健康，根據與產業鏈夥伴的廣泛溝通，普遍認為2025年除了人工智慧繼續高速成長外，市場各應用領域需求持平或溫和增長。
趙海軍提到，近期看到，首先，汽車等產業向國產鏈轉移切換的進程，從驗證階段進入了體量接收，部分產品正式量產；其次，在國家刺激消費政策的紅利帶動下，客戶補庫存意願較高，消費電子、互聯、手機等補單急單較多，整體一季度淡季不淡。但與此同時，外部環境也為今年下半年帶來一定不確定性，同業競爭愈演愈烈。
趙海軍表示，公司計畫與終端整機廠合作，將未來汽車類產品銷售額占比提升至10%，「中芯國際正將現有部分產品平台向汽車產品進行驗證，並計畫在3年時間內升級平台、逐步上量，屆時對應產能將滿足大陸汽車市場3分之1的需求。」
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