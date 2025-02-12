哈利波特影城落戶上海 計畫2027年開門迎客

隨著電影「哈利波特」在大陸受歡迎，上海錦江國際集團12日宣布，與華納兄弟探索集團全球體驗事業部簽署合資框架協議，共同開發上海華納兄弟製片廠之旅「哈利波特」的誕生。該專案預計於2027年開門迎客，這也是哈利波特製片廠之旅在大陸首次落地。目前，合資協議與專案啟動仍處於監管審批階段。

澎湃新聞報導，哈利波特製片廠之旅，預計占地面積5.3萬平方公尺，規劃室內區域及外場區域，將帶領遊客開啟一場精彩絕倫的電影幕後探秘。

在此項目中，遊客不僅能探索由「哈利波特」電影創作者們精心刻畫的標誌性場景，觀賞電影中使用的原汁原味的服裝與道具，還可透過新奇有趣的互動裝置體驗電影中的場景，參觀全程約需半天時間。

華納兄弟在一份聲明中表示，與大陸旅遊和酒店集團錦江國際的合資專案，仍有待監管部門批准。但該聲明未提供財務細節。

復旦大學旅遊學系教授沈涵指出，上海一直是一個非常有吸引力的旅行目的地，許多國外遊客到大陸的首站都會選擇上海。同時，上海的人口基數，以及長三角的人口基數非常大，而且經濟水準較高，代表有消費力，所以在上海建主題樂園可以形成很大輻射性，不僅面對上海本地，還可以輻射長三角乃至全國甚至國際。

今年1月26日，錦江樂園已暫停開放，預計將於2027年完成升級改造工作並重新迎客。目前全球共有6個哈利波特主題樂園，分別位於倫敦、奧蘭多、洛杉磯、大阪、東京和北京。

大陸現有的哈利波特主題景點，是位於北京環球影城的哈利波特魔法世界，於2021年開業。至於2023年開幕的東京哈利波特影城，耗資1.15億美元。

上海市文旅局副局長張旗，今年1月14日在上海市政協會議現場諮詢活動上透露，今年樂高樂園5月將正式營業，除此之外，哈利波特及小豬佩奇主題樂園也可能會落戶上海。

根據「2024中國主題公園競爭力評價報告」預測，2025年主題公園年遊客量將增長10%到20%，經營收入將增加5%到15%。

企查查數據顯示，大陸現有主題公園相關企業3353家。近十年相關企業註冊量呈上下波動態勢。2023年全年註冊214家主題公園相關企業，年增52.86%。2024年已註冊169家相關企業。