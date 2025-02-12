上海再發服務消費券 投入5億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市商務委主任朱民10日透露，上海今年將投入市級財政資金5億元（人民幣，下同），繼續發放「樂·上海」服務消費券

中新社報導，今年上海服務消費券沿用「樂·上海」名稱，聚焦餐飲、旅遊、電影、體育四大領域繼續發放專項消費券。

2025「樂品上海」餐飲消費券投入資金3.6億元，位置信息定位在上海的消費者均可申領消費券。「樂遊上海」旅遊消費券總計發放額度9000萬元，分為住宿類和遊覽類兩大類。今年「樂影上海」電影消費券發放總額達到4500萬元。

今年「樂動上海」體育消費券合計發券資金達6000萬元，有望進一步提振上海體育消費，促進全民健身和相關產業發展。

朱民說，消費者最早可於2月22日報名參加餐飲、旅遊消費券搖號，所有消費券於3月1日起核銷，6月發放完畢。

上海 消費券 體育

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