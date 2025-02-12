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麥當勞擴大投資陸 再拓千家店
在中國大陸陷入內需不振的通縮困境之際，美國連鎖速食業者麥當勞仍預計今年將加碼投資大陸市場，計畫在大陸新增一千家新店面，鞏固在當地市場的領先地位。
上海第一財經報導，麥當勞去年營收為二五九點二億元（美元，下同），年增百分之二；淨利為八二點二三億元，年減百分之三。其中，去年第四季，美國市場下滑百分之一點四，中國大陸業務所在的國際特許市場部門成長最快，達百分之四點一。
麥當勞執行長肯普欽斯基坦言，去年業績表現未達預期，美國市場整體相當低迷，美國地區顧客的消費比平時少。麥當勞財務長博登則表示大陸市場有較好的表現，「在中國，我們看到了令人鼓舞的穩定跡象」。
針對今年展店計畫，博登表示，在全球範圍內，麥當勞今年計畫將開設約二二○○家餐廳，其中約四分之一開設在美國和國際運營市場部門；國際特許市場部門將開設一六○○多家，其中，中國約一千家。
界面新聞指出，去年麥當勞中國繼續保持高速開店的節奏。大陸食品類財經媒體「小食代」指，翻查麥當勞向美國證券管理委員會提交的一份文件顯示，去年麥當勞中國系統門市總數達六八二○家，全年新增九一七家門市。
麥當勞於一九九○年進入大陸市場，目前在大陸門市超過六千家大陸已成為麥當勞全球第二大市場，也是發展最快的市場。
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