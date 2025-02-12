去年海南涉外收支 首破千億美元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家外匯管理局海南省分局副局長謝端純11日在記者會上表示，2024年海南全省涉外收支1086.3億美元，同比增長24.4%，首次突破千億美元大關。

中新社報導，涉外收支規模快速增長，是海南自貿港金融開放創新不斷突破的突出體現。

謝端純認為，這彰顯海南自貿港跨境資金雙向流動更加活躍，標誌著海南自貿港跨境貿易投融資便利化水準進一步提升，外向型經濟成型起勢、加快發展，國際化程度不斷提升。 　　

過去一年來，海南自貿港聚焦深化改革，金融開放創新取得新突破：多功能自由貿易帳戶（EF帳戶）2024年5月順利上線運行，11月實現試點企業擴容，業務快速發展，上線銀行及開戶主體反響較好；自由貿易帳戶（FT帳戶）業務量顯著增長。 　　

中國人民銀行海南省分行副行長黃革在會上透露，截至2024年末，海南省共開立EF帳戶主帳戶158個，累計發生收支折合人民幣超過660億元；2024年，FT帳戶收支折合人民幣1.33兆元，同比增長89.07%。 　　

海南涉外收支規模快速增長，除了總額突破1000億美元大關，還見於：2024年，跨境人民幣收支金額4570億元，同比增長53%；合格境外有限合夥人（QFLP）、合格境內有限合夥人（QDLP）政策吸引力持續增強，分別累計流入19.51億美元、流出11.48億美元。　

「這是海南自由貿易港開放政策與金融支持政策疊加作用的結果。」謝端純指出，具體因素有三：一是跨境貿易投資高水準開放政策試點擴大至海南全省、EF帳戶上線運行等一系列金融便利化開放政策紅利持續釋放；二是跨境金融服務水平穩步提升；三是高水準金融人才加快集聚。 　　

據大陸國家外匯管理局海南省分局介紹，2024年，海南省跨境投融資活躍度較高，直接投資收支488.8億美元；外幣兌換便利化水平大幅提升，基本實現了全省星級酒店、旅遊度假區、休閒街區等區域外幣兌換機構和機具全覆蓋，有力支持境外來瓊人員支付便利化。

2025年是海南自貿港封關運作之年，謝端純認為，預計涉外收支規模保持合理增長，跨境投融資活動更加活躍。

中國人民銀行 人民幣 自由貿易

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