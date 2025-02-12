彭博：DeepSeek梁文鋒 身價上看千億美元

大陸全力發展人工智慧產業。英國市場研究公司Omdia發布報告，去年大陸生成式人工智慧（GenAI）軟體的銷售額已達十八億美元，考慮到該技術仍處於起步階段，預估到二○二九年，該市場規模將超過九十八億美元，成長五點五倍。而這一估算還未包含晶片、伺服器、數據中心建設和場地購置成本，以及GenAI開發平台收入。

報告並指，近期席捲全球的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）引發效應，將讓大模型更加普及化，導致需求增加。外媒調查則稱，憑藉著DeepSeek的成功，公司創辦人梁文鋒很有可能成為全球超級富豪之一。

Omdia報告指出，GenAI廠商無法單靠消費者市場來生存，大陸GenAI解決方案供應商正將企業應用作為更具商業可行性的前進道路。其中，面向企業市場的智慧體成為新賽道。大陸科技巨頭阿里巴巴、百度、華為和騰訊等主要廠商正在為企業提供智慧體開發平台、現成模板和針對特定應用的智慧體，同時大幅降低大模型推理的價格。

展望今年，Omdia預估這些廠商將進一步開發智慧體相關的能力，包括多模態大模型、多智慧體協作和協調框架、支持其他數據類型的擷取增強生成（RAG），以及支持邊緣側和端側應用的更小、更高效的行業模型和小模型。而DeepSeek正是其中的佼佼者。

彭博昨發布調查，預計DeepSeek的估值在十億美元到逾一五○○億美元之間，估值區間的中間值為廿億至三百億美元。據彭博億萬富翁指數，若以上述估值計算，梁文鋒持有的百分之八十四股份價值最高將達一二六○億美元，身家超越晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，躋身亞洲最富有的科技大亨行列。

波士頓創投公司Glasswing Ventures創辦人塞色里認為，即便保守估計，DeepSeek僅憑目前區區數百萬美元的營收，就能輕鬆獲得數十億美元的估值，更不用考慮未來增長。加拿大電信公司Sweat Free Telecom創辦人拉姆德夫則給出了更為樂觀的預測，指DeepSeek的估值能達到美國AI公司OpenAI最新估值三千億美元的一半。

不過要對梁文鋒的身家進行準確估值並不容易。因為外界對DeepSeek的營收、利潤及資本結構知之甚少，幾乎不可能準確知道DeepSeek的價值。