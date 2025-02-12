港股通 淨流入大增六倍

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸的熱錢正推升港股，今年以來透過港股通淨投入港幣1,500億資金，較2024年同期成長逾六倍，完全不受今年春節假期較早導致交易日減少的影響。 （美聯社）
大陸的熱錢正推升港股，今年以來透過港股通淨投入港幣1,500億資金，較2024年同期成長逾六倍，完全不受今年春節假期較早導致交易日減少的影響。 （美聯社）

大陸的熱錢正推升港股，今年以來透過港股通淨投入港幣1,500億資金，較2024年同期成長逾六倍，完全不受今年春節假期較早導致交易日減少的影響。

彭博報導，以本月10日港股通為例，買入淨額達到港幣165億，是2024年12月初以來的新高，當日港股通成交額占港股總成交額近半。大陸投資者持續買入騰訊，持股比率已達到約11.4%，對小米的持股比率達到16.2%。

大陸人工智慧初創企業深度求索（DeepSeek）點燃投資者對中資科技股的樂觀情緒，推動恒生科技指數上周進入技術性牛市。

摩根大通發表報告指出，近期不斷擴大的人工智慧（AI）主題是陸港股的主要驅動力，並從計算基礎設施，擴展到更廣泛的代理平台、雲端、軟體及邊緣人工智慧產品等都見受惠；加上美國對大陸加徵關稅，市場初期反應較預期冷靜，帶動MSCI中國指數上周上漲4.7%，跑贏主要股市。

智通財經報導，內、外資投研機構大都持續看好中港資產。

國泰君安認為，港股今年獲利增速將普遍提升，大陸貨幣政策適度寬鬆、財政政策更加積極，港股底部有支撐。海外利率逐步下降是主要趨勢，壓制港股的力量將逐漸緩解，目前港股市場的定價和資金結構更健康，相對吸引力較高。

指數 港股 科技股

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