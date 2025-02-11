蘋果傳與阿里巴巴合作開發AI功能 瞄準中國用戶

蘋果傳出正與阿里巴巴共同合作開發AI功能，目標指向中國大陸用戶。蘋果股價11日在紐約早盤逆勢上揚，漲幅超過1%。

科技媒體The Information報導，一名消息人士指出，蘋果近期開始與中國網路暨電商巨頭阿里巴巴集團合作，計畫在中國推出AI功能。此進展應是蘋果應對中國銷量下滑的其中一項對策。蘋果在中國正面臨本土品牌華為或Vivo愈發強勁的競爭。中國是蘋果在美國之外第二大市場。

報導指出，蘋果與阿里巴巴已將這項中文AI功能送交中國網路監管單位，正在等待批准。

蘋果結合自行開發的AI與OpenAI產品ChatGPT，自去年起推出Apple Intelligence功能。2023年起，蘋果就從中國知名AI開發商開始測試不同的AI模型，去年選擇了百度，但因開發過程不符蘋果規範而喊卡。近幾個月蘋果也考慮與騰訊、字節跳動、阿里巴巴乃至Deepseek合作。

另一名消息人士指出，蘋果希望尋找能透過用戶個人資訊理解中國用戶需求的夥伴；而阿里巴巴作為電商龍頭，擁有比百度更多的用戶個人資料，比如消費與付款習慣等，這是蘋果選擇阿里巴巴作為合作夥伴的其中一個原因。個人化的資料集可用來協助模型訓練，讓Apple Intelligence可以向中國用戶提供更多商業化的服務。

蘋果發言人拒絕回應此一消息。