馬斯克：深化對陸投資 市場關注官方是否批准全自駕業務

隨著特斯拉2024年在大陸創下65萬輛銷量新高之際，特斯拉執行長馬斯克日前也宣布公司願意深化對陸投資合作，特斯拉上海儲能超級工廠昨（11）日在眾所矚目下於上海自貿區臨港新片區正式投產，預計持續拉升特斯拉業績。

另一方面，大陸車廠比亞迪近日發表全新智駕系統，相形之下，特斯拉一直未能獲得大陸政府首肯，在大陸市場推動其FSD（全自動駕駛功能）業務。分析認為，北京當局可能將特斯拉新系統准許與否，作為和美國談判的籌碼。

上海儲能超級工廠是特斯拉在美國本土以外的第一個儲能超級工廠項目，也是特斯拉繼上海超級工廠後，於大陸的又一大投資項目。第一財經指出，儲能工廠也與特斯拉上海整車超級工廠一樣，可借助大陸新能源產業鏈以及製造技術，來降低成本和快速完成產能建設。

上海儲能超級工廠所生產的商用儲能電池將供應全球市場。

根據相關規劃，初期規劃年產商用儲能電池一萬台，儲能規模近40GWh，特斯拉預計2025年能源儲存產品裝機量將增長至少50%。

另一方面，特斯拉過去一年不斷嘗試在大陸推出FSD服務，馬斯克也在去年4月親自前往大陸為推動相關業務落地，但目前都仍有待大陸監管機構批准。

馬斯克此前表示，一方面大陸政府不允許特斯拉將影片傳輸到國外訓練模型，另一方面美國政府也不允許特斯拉在大陸訓練FSD系統，目前特斯拉僅能透過網路上的大陸街道影片來訓練系統。

《華爾街日報》引述分析人士稱，由於馬斯克與美國總統川普關係密切，即使大陸相信特斯拉FSD的適用性，也可能會將批准FSD視為地緣政治博弈中的一枚棋子。

諮詢公司Automobility駐上海首席執行官羅威（Bill Russo）指出，如果幫馬斯克這個忙，卻沒有得到相應回報，就不會是個好的談判策略。