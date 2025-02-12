「核彈級」變革 比亞迪將掀智駕價格戰

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

比亞迪發布21款配備其高階駕駛輔助系統（ADAS）「天神之眼」車型，與特斯拉提供產品類似，且無需支付額外費用，此舉被市場視為「核彈級」變革，可能迫使其他車企跟進降價或加速技術投入，進而壓縮利潤空間，或引發新一輪智駕價格戰。

在10日比亞迪智能化戰略發布會上，董事長王傳福親自宣布包括海鷗、秦PLUS在內等21款車型，都將搭載「天神之眼」高階智駕輔助系統，且人民幣10萬元以上車型均標配。

王傳福在發布會上稱，2025年買車看智駕，未來2-3年智駕將成為必不可少的配置。意味比亞迪作法要讓全民智駕成為可能。

值得注意的是，華為常務董事、華為車解決方案BU董事長余承東昨（11）日通過微博上面說，「智能駕駛，湊合能用與好用並安全，是完全不同的境界！就像打電話有網就行，上網就需5G！」余承東這番言論被視為對比亞迪發布會內容喊話。

華爾街見聞報導，不少行業人士表示，比亞迪動作比預期快很多。目前其他廠商高速自動駕駛輔助（NOA）方案在主流市場落地時間規劃是2026年。今年汽車行業智能化之爭，隨著比亞迪的提速正激烈起來。

比亞迪代表的平價整車廠入局有望推升行業滲透率，預料將增強品牌影響力。

余承東 華爾街 買車

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