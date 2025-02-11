推進出海發展 寧德時代向港交所提交上市申請

寧德時代新能源科技股份有限公司11日正式向港交所提交上市申請，若流程順利，有望成為去三年港股最大一筆IPO，並為寧德時代拓展境外融資管道，加入其海外擴張。

申請文件顯示，保薦人兼整體協調人包括中國國際金融香港證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited；整體協調人包括高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch。

寧德時代在去年12月即宣布，擬發行境外上市外資股股票，並申請在港交所主板掛牌上市。當時陸媒指出，若大陸監管機構審核等流程順利，寧德時代會在2025年正式登陸港股，成為繼2021年短影音軟體公司快手在香港上市後，過去三年港股最大一筆IPO。

陸媒《華爾街見聞》指出，寧德時代從2016年在深交所上市，到兩次大型股權融資，主要是為推進相關生產基地建設和研發項目，及補充流動資金，這三筆融資總額為人民幣698.2億元。這次赴港IPO對寧德時代來說，重要性在於擁有更方便的境外融資管道。