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推進出海發展 寧德時代向港交所提交上市申請

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
寧德時代新能源科技股份有限公司11日正式向港交所提交上市申請。（路透資料照片）
寧德時代新能源科技股份有限公司11日正式向港交所提交上市申請。（路透資料照片）

寧德時代新能源科技股份有限公司11日正式向港交所提交上市申請，若流程順利，有望成為去三年港股最大一筆IPO，並為寧德時代拓展境外融資管道，加入其海外擴張。

申請文件顯示，保薦人兼整體協調人包括中國國際金融香港證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited；整體協調人包括高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch。

寧德時代在去年12月即宣布，擬發行境外上市外資股股票，並申請在港交所主板掛牌上市。當時陸媒指出，若大陸監管機構審核等流程順利，寧德時代會在2025年正式登陸港股，成為繼2021年短影音軟體公司快手在香港上市後，過去三年港股最大一筆IPO。

陸媒《華爾街見聞》指出，寧德時代從2016年在深交所上市，到兩次大型股權融資，主要是為推進相關生產基地建設和研發項目，及補充流動資金，這三筆融資總額為人民幣698.2億元。這次赴港IPO對寧德時代來說，重要性在於擁有更方便的境外融資管道。

寧德時代出海的目標明確，但是接近寧德時代的人士表示，寧德時代對比日韓廠商，在海外產能布局上仍舊局限，更需要足夠資金儲備來推動海外業務快速發展。藉著此次IPO，寧德時代能夠具備一個更加暢通便利的國際化平台，幫助該公司更好地取得海外資金，加速海外擴張。

寧德時代新能源科技股份有限公司11日正式向港交所提交上市申請。（圖／取自財聯社）
寧德時代新能源科技股份有限公司11日正式向港交所提交上市申請。（圖／取自財聯社）

IPO 寧德時代 港股

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