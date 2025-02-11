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中芯去年第4季淨利潤年減38% 產能利用率為85.6%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸晶圓代工一哥中芯國際，11日收市後公布2024年第4季財報。受到銷售晶圓數量增加、產能利用率提高及產品組合變化影響，淨利潤為1.08億元，年減38.4%；營收為22億美元，年增31.5%。聯合報資料照片
大陸晶圓代工一哥中芯國際，11日收市後公布2024年第4季財報。受到銷售晶圓數量增加、產能利用率提高及產品組合變化影響，淨利潤為1.08億元，年減38.4%；營收為22億美元，年增31.5%。聯合報資料照片

大陸晶圓代工一哥中芯國際，11日收市後公布2024年第4季財報。受到銷售晶圓數量增加、產能利用率提高及產品組合變化影響，淨利潤為1.08億元，年減38.4%；營收為22億美元，年增31.5%。毛利率為22.6%，與上年相比上升6.2個百分點。

中芯國際2024年淨利潤為4.93億美元，年減45.4%，主要是由於投資收益及資金收益下降所致。營收為80.3億美元，年增27%。毛利率為18%。

2024年公司資本開支為73.3億美元，年底折合8吋標準邏輯月產能為94.8萬片，出貨總量超過800萬片，年平均產能利用率為85.6%。　

中芯國際預計2025年第1季收入與上季相比增長6%至8%，毛利率19%到21%。在外部環境無重大變化的前提下，公司2025年指引為銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本開支與上一年相比大致持平。

南韓朝鮮日報2024年5月曾分析，中芯國際扛起協助華為突破美國制裁的重任，以不合理的成本量產7奈米晶片供貨給華為，導致獲利大幅縮水，直言華為是「燒錢的黑洞」。

中芯 美國

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