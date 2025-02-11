「餓了麼」組織調整 阿里電商技術架構建設核心成員兼任CEO

阿里巴巴集團旗下外賣平台餓了麼新一年出現組織調整。餓了麼董事長吳澤明今（11）日透過公司全員信宣布餓了麼最新組織調整公告，顯示即日起，他將兼任餓了麼CEO，韓鎏將專注分管即時物流中心，繼續向吳澤明匯報。

界面新聞提到，吳澤明在上述內部信中表示，考慮即時物流作為餓了麼第二增長曲線的戰略意義持續上升，進行此管理分工調整，「特別感謝過去一年昊宸的擔當，和班委及團隊堅定地實踐公司三年業務和組織戰略」。

吳澤明表示，未來餓了麼班委和團隊將繼續堅定地實踐「新三年」既定的業務和組織戰略，繼續秉承以客戶為中心，「促科技創新、與生態共進」，提升各項產品及服務能力，進一步獲得用戶的認可，讓公司的經營水準再上一個台階。

陸媒IT之家指出，公開資料顯示，吳澤明2004年加入淘寶，是阿里巴巴電商體系技術架構建設的核心成員，也是阿里巴巴一線技術崗位上成長起來的80後合夥人。吳澤明除餓了麼外現任阿里巴巴集團首席技術官、淘天集團CTO、本地生活集團CTO。另外，韓鎏出生於1988 年，是阿里85 後總裁之一，加入阿里巴巴後歷任餓了麼資深副總裁、即時零售業務負責人、蜂鳥即配總裁。

搜狐網上有分析認為，餓了麼此次人事變動源自於吳澤明對即時物流作為餓了麼第二成長曲線的重要性認知。吳澤明在內部信中表示未來公司將堅持「以客戶為中心」的戰略目標，進一步推動科技創新和生態協同，提昇平台的產品及服務能力。這樣的調整不僅反映出餓了麼對市場動態的敏銳洞察，也意味著其對業務方向的清晰規劃。