快訊

選罷法覆議案沒投票！黃珊珊今請假「行蹤曝光」 網洗版臉書怒批不演了

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／馬雲現身杭州阿里園區 年初至今阿里股價已上漲約28%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
蛇年開工不久，阿里巴巴創辦人馬雲再度現身杭州阿里園區。多位大陸網友11日在微博發出照片、影片指，馬雲當日現身杭州阿里巴巴西溪園區A區。圖／取自微博
蛇年開工不久，阿里巴巴創辦人馬雲再度現身杭州阿里園區。多位大陸網友11日在微博發出照片、影片指，馬雲當日現身杭州阿里巴巴西溪園區A區。圖／取自微博

阿里巴巴創始人馬雲行蹤一直以來都備受關注。蛇年開工不久，阿里巴巴創辦人馬雲再度現身杭州阿里園區。多位大陸網友11日在微博發出照片、影片指，馬雲現身杭州阿里巴巴西溪園區A區。而馬雲的現身也引發市場關注，11日港股開盤後，阿里巴巴股價表現強勁，盤中一度觸及108.6港元／股的階段高點，年初至今，阿里股價已累計上漲近28%。

證券時報指出，11日午間，馬雲再度現身杭州阿里園區，引發關注。這是繼去年底以來，馬雲再度公開出現在阿里園區。從多個微博流傳影片和照片可見，馬雲身穿印有阿里巴巴Logo的黑色背心，精神煥發地全程微笑向員工揮手致意「新年好」，所到之處，員工也熱情地喊出「馬老師好」。

都市快報提到，有阿里巴巴員工表示，「完全看不出來是60歲的人」；另有員工透露，此次馬雲出現的地方是阿里西溪園區A區2號樓的閑魚。

去年11月29日，馬雲第1次出現在阿里西溪園區C區，即杭州全球總部新園區。隨後，馬雲於12月8日亮相螞蟻園區，並在支付寶和螞蟻集團20周年活動致詞，著重提及對人工智慧（AI）的思考。馬雲當時表示，「從今天來看，未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，因為AI會是一個更加偉大的時代。」

馬雲強調，「AI會改變一切，但這不代表AI能決定一切。技術固然重要，但是未來真正決定勝負的，還是今天我們為這個即將到來的時代，做了些什麼真正有價值，而又與眾不同的事。」

至於阿里巴巴的市場表現，11日港股開盤後，阿里股價創下階段新高，最高觸及108.6港元／股，年初至今，阿里股價已上漲近28%。稍早有消息指出，阿里巴巴的開源Qwen2.5模式助力低成本AI訓練，近期史丹佛大學與柏克萊大學的研究人員，利用這項技術成功開發出低於50美元的AI推理模型。史丹佛的S1推理模型和柏克萊的TinyZero模型，皆透過阿里巴巴的Qwen2.5-32b-Instruct模型訓練而成。

中信證券認為，模型能力的提升、部署成本的下降，可望驅動消費者、企業需求的快速上行，中長期維度將成為阿里雲績效加速的催化。考慮到淘寶天貓主業基本面的逐步好轉，AI領域的領先實力，以及強勁的股東回報，對公司中長期股價表現保持樂觀，維持公司2026年美股目標價為135美元／ADR、港股目標價為132港元／股，維持「買入」評級。

阿里巴巴創辦人馬雲11日午間再度現身杭州阿里園區，有阿里巴巴員工表示，「完全看不出來是60歲的人」。（界面新聞）
阿里巴巴創辦人馬雲11日午間再度現身杭州阿里園區，有阿里巴巴員工表示，「完全看不出來是60歲的人」。（界面新聞）

港股 阿里巴巴 馬雲

延伸閱讀

《勝利女神：妮姬》二創迷因「Doro」確認模型化

拍賣史最貴的床1.15億流標 「華夏第一床」7000萬再拍

新北新店陽光運動公園賞花趣 河津櫻粉嫩綻放

億萬避險大佬泰珀在陸股起漲前加碼 重押京東、阿里巴巴

相關新聞

身價將超過黃仁勳？DeepSeek梁文鋒或成亞洲科技富豪

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）大模型的出現，震撼矽谷科技業界，公司創辦人梁文鋒受到全球關注。陸媒「界面新聞...

影／馬雲現身杭州阿里園區 年初至今阿里股價已上漲約28%

阿里巴巴創始人馬雲行蹤一直以來都備受關注。蛇年開工不久，阿里巴巴創辦人馬雲再度現身杭州阿里園區。多位大陸網友11日在微博...

逆勢加碼！麥當勞今年在大陸新增1千家餐廳 為全球第2大市場

美國知名連鎖速食品牌麥當勞當地時間10日公布2024年度財務報告，淨利潤降至82.23億美元（約新台幣2698億元）。不過...

比亞迪持續擴張！大陸遲未放行特斯拉自駕系統 恐成與美談判籌碼

中國車廠比亞迪近日發表全新的智慧駕駛系統，顯示其版圖持續擴張。相形之下，特斯拉一直未能獲得中國政府首肯，在中國市場發布最...

寧德時代擬提交香港上市申請 傳籌資逾1640億元

據報導，中國電動車電池製造商寧德時代計畫本週內向香港交易所提交上市申請，預計籌資至少50億美元（約新台幣1640億元）

紐時：DeepSeek橫空出世 證明中國能培養人才

紐約時報10日報導，中國雖然在科學、技術、工程及數學(science, technology, engineering ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。