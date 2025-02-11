影／馬雲現身杭州阿里園區 年初至今阿里股價已上漲約28%

阿里巴巴創始人馬雲行蹤一直以來都備受關注。蛇年開工不久，阿里巴巴創辦人馬雲再度現身杭州阿里園區。多位大陸網友11日在微博發出照片、影片指，馬雲現身杭州阿里巴巴西溪園區A區。而馬雲的現身也引發市場關注，11日港股開盤後，阿里巴巴股價表現強勁，盤中一度觸及108.6港元／股的階段高點，年初至今，阿里股價已累計上漲近28%。

證券時報指出，11日午間，馬雲再度現身杭州阿里園區，引發關注。這是繼去年底以來，馬雲再度公開出現在阿里園區。從多個微博流傳影片和照片可見，馬雲身穿印有阿里巴巴Logo的黑色背心，精神煥發地全程微笑向員工揮手致意「新年好」，所到之處，員工也熱情地喊出「馬老師好」。

都市快報提到，有阿里巴巴員工表示，「完全看不出來是60歲的人」；另有員工透露，此次馬雲出現的地方是阿里西溪園區A區2號樓的閑魚。

去年11月29日，馬雲第1次出現在阿里西溪園區C區，即杭州全球總部新園區。隨後，馬雲於12月8日亮相螞蟻園區，並在支付寶和螞蟻集團20周年活動致詞，著重提及對人工智慧（AI）的思考。馬雲當時表示，「從今天來看，未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，因為AI會是一個更加偉大的時代。」

馬雲強調，「AI會改變一切，但這不代表AI能決定一切。技術固然重要，但是未來真正決定勝負的，還是今天我們為這個即將到來的時代，做了些什麼真正有價值，而又與眾不同的事。」

至於阿里巴巴的市場表現，11日港股開盤後，阿里股價創下階段新高，最高觸及108.6港元／股，年初至今，阿里股價已上漲近28%。稍早有消息指出，阿里巴巴的開源Qwen2.5模式助力低成本AI訓練，近期史丹佛大學與柏克萊大學的研究人員，利用這項技術成功開發出低於50美元的AI推理模型。史丹佛的S1推理模型和柏克萊的TinyZero模型，皆透過阿里巴巴的Qwen2.5-32b-Instruct模型訓練而成。

中信證券認為，模型能力的提升、部署成本的下降，可望驅動消費者、企業需求的快速上行，中長期維度將成為阿里雲績效加速的催化。考慮到淘寶天貓主業基本面的逐步好轉，AI領域的領先實力，以及強勁的股東回報，對公司中長期股價表現保持樂觀，維持公司2026年美股目標價為135美元／ADR、港股目標價為132港元／股，維持「買入」評級。