身價將超過黃仁勳？DeepSeek梁文鋒或成亞洲科技富豪
大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）大模型的出現，震撼矽谷科技業界，公司創辦人梁文鋒受到全球關注。陸媒「界面新聞」指出，有加拿大業界人士樂觀估，DeepSeek估值能達OpenAI最新3000億美元估值的一半。若此成真，梁文鋒所持股份價值將達1260億美元，甚至可能超過身價1180億美元的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。梁文鋒很有可能成為全球超級富豪之一。
彭博針對7位新創公司創辦人及AI專家的研究顯示，預計DeepSeek的估值在10億美元到逾1500億美元之間，估值區間的中間值為20億至300億美元；另據彭博億萬富翁指數，若按以上述數據估值，持有84%股份的梁文鋒將躋身亞洲最富有的科技大亨行列。
波士頓創投公司Glasswing Ventures創辦人兼管理合夥人塞色里（Rudina Seseri）說，「即便保守估計，這家公司僅憑目前區區數百萬美元的營收，就能輕鬆獲得數十億美元的估值，更不用說考慮未來增長了。」
另外，加拿大一家電信公司Sweat Free Telecom的創辦人拉姆德夫（Chanakya Ramdev）則給出了更為樂觀的預測。他認為，DeepSeek的估值能達到OpenAI最新估值3000億美元的一半。若此成真，梁文鋒所持股份價值將達到1260億美元，甚至或將超過身價1180億美元的黃仁勳。
不過，報導提到，要對梁文鋒的身家進行準確估值並不容易，因為DeepSeek目前未接受外部融資，完全依賴創始人梁文鋒旗下量化對沖基金「幻方量化」的利潤支撐。這種模式，使得DeepSeek在財務上保持了較高的獨立性。同時，目前DeepSeek在大陸海外引爆的「AI旋風」，仍未有停歇之勢。
單就DeepSeek回答的梁文鋒所持股權情況來看，其透過複雜的股權架構控制DeepSeek，他直接持有DeepSeek母公司「杭州深度求索人工智慧基礎技術研究有限公司」1%的股權，同時透過有限合夥企業和控股公司間接持有84.3%的股權，成為實際控制人。
公開資料顯示，梁文鋒1985年出生於廣東湛江一個小城市，擁有浙江大學信息與電子工程學系本科和碩士學位。畢業後，他於2008年開始研究量化對沖；2015年正式創立幻方量化。此後該公司迅速崛起，成為大陸量化私募「四巨頭」之一。
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