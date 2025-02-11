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寧德時代擬提交香港上市申請 傳籌資逾1640億元

中央社／ 香港11日電
大陸電動車電池製造商寧德時代計畫本週內向香港交易所提交上市申請，預計籌資至少50億美元（約新台幣1640億元）。路透
大陸電動車電池製造商寧德時代計畫本週內向香港交易所提交上市申請，預計籌資至少50億美元（約新台幣1640億元）。路透

據報導，中國電動車電池製造商寧德時代計畫本週內向香港交易所提交上市申請，預計籌資至少50億美元（約新台幣1640億元）。

中國大陸「界面新聞」網站今天轉述外電消息指出，寧德時代新能源科技股份有限公司若成功上市，將是近年香港規模較大的IPO（initial public offering，首次公開募股）交易之一。

去年12月，寧德時代曾宣布計畫發行境外上市外資股（H股）並在港交所主板掛牌上市，以推進其全球化戰略布局，建立國際化資本運作平台。

2018年6月11日，寧德時代已在深圳證券交易所上市。

據報導，近年來，寧德時代加速海外布局，已在歐洲建設多個電池工廠，近期又計畫在西班牙建立新工廠。此外，它還推動換電業務發展，計畫在2025年建設1000座換電站，並進軍香港和澳門市場。

另外，港交所上市主管伍潔鏇近日接受香港媒體訪問時說，本地IPO市場有好轉跡象，單計今年1月，港交所便收到超過30宗新上市申請，目前正處理超過100宗的上市申請。

2020年初COVID-19疫情襲港後，港交所的IPO業務陷入低迷，去年起開始好轉。

據報導，今年1月，美國國防部認定寧德時代涉嫌與軍事存在聯繫，被列入中國軍事公司黑名單，寧德時代就此表明，公司並未參與任何軍事相關活動。

IPO 寧德時代 香港

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