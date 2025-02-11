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逆勢加碼！麥當勞今年在大陸新增1千家餐廳 為全球第2大市場

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
麥當勞財務長博登表示大陸市場表現佳，「在中國我們看到了令人鼓舞的穩定跡象。」（記者謝守真／攝影）
麥當勞財務長博登表示大陸市場表現佳，「在中國我們看到了令人鼓舞的穩定跡象。」（記者謝守真／攝影）

美國知名連鎖速食品牌麥當勞當地時間10日公布2024年度財務報告，淨利潤降至82.23億美元（約新台幣2698億元）。不過，在此同時，麥當勞不畏走跌壓力，2025年還將加碼投資大陸市場，計劃在將在大陸新增1000家新店面，鞏固在當地市場的領先地位，且麥當勞也正在探索「高性價比」的產品。

陸媒第一財經報導，麥當勞2024年第4季公司營收為63.88億美元，上年同期64.06億美元；淨利為20.17億美元，上年同期20.39億美元，營收及淨利均較上年同期下滑；另外，2024年全年營收為259.20億美元，年增2%；淨利為82.23億美元，年減3%。

其中，在去年第4季，麥當勞全球同店銷售額成長0.4%，其中美國市場下滑1.4%（超出華爾街下降0.6％的預期）、國際營運市場成長0.1%，不過，中國大陸業務所在的國際特許市場部門（IDL）成長最快，達4.1%。去年全年，全球同店銷售額降0.1%，美國市場增長0.2%，國際營運市場下跌0.2%，IDL則走跌0.3%。

麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）坦言，去年業績表現「沒有達到預期」，其中美國市場「整體相當低迷」，美國地區顧客的消費比平時少。麥當勞財務長博登（Ian Borden）則表示大陸市場較好的表現。「在我們的國際特許市場部門，第4季度同店銷售額增長率超過4%，主要受中東和日本的影響。而在中國，我們看到了令人鼓舞的穩定跡象。」

另有麥當勞高層透露，計劃今年在全球開設約2200家餐廳，其中約4分之1在美國市場和國際運營市場，並再次強調到2027年底，全球有望達到5萬家店。細分市場來看，2025年，麥當勞有將近半的新餐廳會在大陸開設。博登表示，「在全球範圍內，我們今年計劃將開設約2200家餐廳，其中約4分之1開設在美國和國際運營市場部門，國際特許市場部門將開設1600多家，其中，中國約1000家。」

另外，界面新聞提到，2024年，麥當勞中國繼續保持高速開店的節奏。大陸食品類財經媒體「小食代」指出，翻查麥當勞向美國證券管理委員會（SEC）提交的一份文件顯示，2024年，麥當勞中國系統門市總數達6820家，全年新增917家門市，平均1天至少新開2家門市，與2023年創歷史新高的開店水準相近。

截至2024年，麥當勞在全球擁有4萬多家餐廳，年增約4％。麥當勞於1990年進入大陸市場。2017年，麥當勞中國轉變成國際發展特許經營市場，中信聯合體成為控股股東，進入「金拱門時代」；目前在陸門市逾6000家，中國大陸已成為麥當勞全球第2大市場，也是發展最快的市場。

美國 餐廳 麥當勞

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