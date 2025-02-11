張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

抖音安全中心8日宣布對「我是夏小健」、「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」4個帳號予以無限期封禁，而汪成立的川菜品牌「麻六記」，成為外界關注的焦點。但多家麻六記門市在抖音開直播，抖音集團副總裁李亮回應「麻六記開播」時表示，抖音歡迎每一個認真做產品的商家和個體。

抖音安全中心8日發布公告指，近期因徐熙媛（大S）逝世事件，對部分帳號進行處理。其中，「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，屢次發布不實、侵權內容進行違規炒作，處罰後未有改正。「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」無限期封禁。

陸媒「觀察者網」稱，9日晚間起，多家麻六記線下門市帳號均在抖音開直播，由各門市員工帶貨酸辣粉、蘿蔔乾等商品。其中，山東濟南恆隆麻六記門市的直播間，從開始的20多人觀看突然爆火，一夜之間，成為點讚量逾1665萬、觀看峰值人數超過2萬的「帶貨頭部直播間」。

李亮10日下午回應稱，抖音歡迎每一個認真做產品的商家和個體，並指直播可以更好地向用戶展示產品與服務；抖音倡導商家通過店鋪直播直接與消費者溝通，並稱像麻六記這種「借助品牌自播實現銷售」的模式，平台是歡迎和支持的。

李亮也指，「很多人誤以為達人直播是電商直播的主流，這是一個誤區」，他稱，2024年僅從銷售額突破人民幣百萬元的中小商家來看，倚靠店播達成這一目標的已逾9萬家，這一數據大幅領先於達人直播帶貨。

報導提到，汪小菲2020年創立「麻六記」品牌，主打毛血旺、辣子雞、水煮魚等川菜，並進行食材與味型的創新升級；12月，麻六記首店在北京國貿商場開業，這也是張蘭曾創辦的「俏江南」首店所在的商場。