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中國新能源電價將全面市場化 企業優勝劣汰加速

中央社／ 上海11日電

中國官方發文要實施新能源上網電價市場化改革後，新能源發電商因不再享受政策優勢，股價昨天大多下跌。分析指新能源企業優勝劣汰將加速，並迫使企業配置儲能對沖電價波動風險。

中國國家發展改革委、國家能源局9日印發「關於深化新能源上網電價市場化改革，促進新能源高質量發展的通知」，指出將推動新能源上網電價全面由市場形成，並允許地方因地制宜確定實施時間，但最遲不晚於2025年底。

2009年以來，中國陸續公布多項價格、財政、產業等支持性政策，促使風電、太陽能發電等行業快速發展。截至2024年底，新能源發電裝機規模約14.1億千瓦，占全國電力總裝機規模40%以上，已超過煤電裝機。

第一財經10日報導，這是首次在國家層面明確新能源全電量無差別參與電力市場交易，意味著中國新能源發電從保障性收購、有序入市進入全面入市階段，新能源上網固定電價時代結束，不再享受電價政策優勢，將全部直面與煤電等傳統能源的價格競爭。

報導引述從事綠電交易的行業人士說，10日新能源發電商的股價基本上都在下跌。他認為新能源全面入市初期，發電效益一定會受到衝擊，新能源發電不穩定、在電力系統中可調度性較差，入市後抵御風險能力仍待加強。

他並指出，中國新能源當前市場化程度較低，新政實施後不排除部分地區可能出現惡性競價情形，新能源企業短期內面臨上網電價下行壓力。

由於新能源發電具有間歇性和不穩定性的特點，為了保障新能源發電項目收益，官方將建立「機制電價」制度，每年確定一定的機制電量規模，當市場價格高於機制電價價格區間，企業要「退錢」；而當市場價格低於機制電價價格區間，企業會獲得補貼。

前述文件指出，在全部電量原則上市場化的前提下，以今年6月1日為界，在這之前投建併網的新能源項目實行原有政策，6月1日及以後投建併網的項目，保障性收購電量由實際消納情況確定，機制電價由項目之間競價形成。

經濟觀察報今天報導，業內人士預計為了延續使用目前電價機制，一波企業會趕在6月1日前搶裝太陽能，這可能會帶來太陽能組件價格的上漲。

機制 電價 電商

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