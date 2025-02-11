陸央行逆回購降至1483億元 中標利率持平

中國人民銀行（大陸央行）今（11）日公布，為保持銀行體系流動性充裕，今日以固定利率、數量招標方式開展人民幣330億元（下同，約新台幣1483億）7天期逆回購操作，中標利率仍為1.5％，與此前持平。該逆回購操作規模較上日縮減，因無逆回購到期，單日實現等額淨投放。

上海證券報指出，由於今日無逆回購到期，公開市場實現淨投330億元。而據路透統計，公開市場本周有約1.61兆元逆回購到期，其中今日無到期，本周單日最大到期規模在周三，為6970億元。

此前一日（10日），資金利率上行。從利率端來看，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜上行7.2個基點報1.841%，7天Shibor上行9.5個基點報1.729%。從回購利率表現來看，DR007加權平均利率上升至1.8038%，高於政策利率水準。上交所1天公債逆回購利率（GC001）上升至1.772%。

民生證券固收團隊表示，展望2月，資金利率存在回落的空間。一是大陸年初信貸「開門紅」告一段落；二是農曆新年假期過後資金利率通常回落，主因在於春節前居民取現需求吸收的流動性，往往將回流至銀行體系，對銀行間流動性形成補充；三是今年2月MLF規模的流動性，往往會回流至銀行體系，對銀行間流動性形成補充；四是今年2月MLF規模。

不過，上述團隊認為，短期內，維持流動性平穩偏壓的訴求仍存，資金面仍面臨較多擾動因素，或將限制資金利率回落的空間。

新華社旗下《經濟參考報》7日提到，上海金融與發展實驗室特聘高級研究員任濤認為，節後資金流動性相較於節前比較寬鬆，春節、稅期等影響流動性的因素已消失，大陸央行可透過適度回收節前連續投放的流動性來平滑，避免資金過度淤積，以保持流動性繼續處於合理充裕的狀態。